Kerajaan Johor contohi S’pura, tawar baucar makanan kepada 4,000 isi rumah
May 6, 2026 | 1:08 PM
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi. - Foto NSTP
ISKANDAR PUTERI: Kerajaan Johor melancarkan inisiatif perintis yang menawarkan baucar makanan RM200 ($64.50) kepada lebih 4,000 isi rumah di Medan Niaga Kampung Melayu Majidee, Johor, dengan mengambil inspirasi daripada model pusat makanan Geylang Serai di Singapura.
Menteri Besar, Datuk Onn Hafiz Ghazi, berkata inisiatif dikenali sebagai Baucar Kasih Johor itu bukan saja bagi mengurangkan kos sara hidup penduduk, malah ia dapat menghidupkan semula pusat perniagaan komuniti tempatan.
