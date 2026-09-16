KUALA LUMPUR: Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) akan menempatkan pegawai Unit Antidadah Sempadan (UAS) di dua pintu masuk Laluan Sistem Transit Rapid (RTS Link) Johor Bahru-Singapura, selaras dengan operasi perkhidmatan itu pada 31 Disember.

Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusoh, berkata dua lokasi berkenaan ialah Kompleks Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan (ICQS) Bukit Chagar, Johor; dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin (CIQ) Woodlands North, Singapura.

Menurutnya, keputusan itu dimuktamadkan dalam mesyuarat dua hala AADK dan Biro Narkotik Pusat (CNB) Singapura, bagi memperkukuh kerjasama strategik dan operasi.

Perancangan itu ujar beliau, turut mengambil kira peningkatan ketara pergerakan rentas sempadan susulan pembukaan perkhidmatan RTS Link, terutama dalam menghadapi cabaran keselamatan sempadan menjelang operasi RTS Link Johor Bahru-Singapura.

Datuk Ruslin menambah, pembukaan itu sekali gus menuntut penyelarasan dan kesiapsiagaan agensi penguatkuasaan Malaysia-Singapura, demi memastikan persekitaran selamat dan bebas ancaman dadah.

“Sesi perbincangan ini menyediakan platform penting untuk AADK dan CNB memperincikan susunan operasi, mekanisma penyelarasan pegawai serta saluran komunikasi pantas di pintu masuk utama, iaitu ICQS Bukit Chagar dan CIQ Woodlands North.

“AADK dan CNB turut meneliti perkembangan trend baharu ancaman dadah rentas sempadan yang semakin kompleks.

“Ini termasuk penggunaan teknologi dan platform dalam talian, kemunculan bahan psikoaktif baharu (NPS) serta modus operandi penyeludupan terkini,” katanya dalam kenyataan pada 15 September, lapor Berita Harian Malaysia.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
masjid Yusof Ishak, senaman warga emas, penuaan aktif

Jemaah warga emas Masjid Yusof Ishak ‘angkat’ kerusi demi kekal cergas

Sep 15, 2026 | 4:06 PM
Piala Carabao, Tottenham Hotspur, Liverpool

Prestasi hambar Tottenham berterusan, disingkir skuad simpanan Liverpool

Sep 16, 2026 | 2:36 PM
Dr Emilia Idris, memoir Idris Mohd Yusof, Music Idris & Me, pengarah muzik singapore police force, SPF

Terjemahan memoir buka sisi baru mantan pengarah muzik SPF di mata anak

Sep 16, 2026 | 11:37 AM
MUIS

Sistem gaji masjid, madrasah digodam, butiran kakitangan mungkin dicerobohi

Sep 15, 2026 | 9:29 PM
Johor, Malaysia, kanak-kanak perempuan, anjing liar, pembedahan plastik, plastic surgery, Hospital Sultanah Aminah, HSA

Kanak-kanak diserang anjing di Johor jalani pembedahan plastik

Sep 15, 2026 | 1:39 PM
Exists konsert Singapura, Exists Back to School, konsert rock Melayu

Exists bakal adakan konsert ‘Back to School’ di S’pura

Sep 15, 2026 | 10:29 AM
Noraniza Idris (kiri) membuat persembahan spontan di majlis perkahwinan Encik Ahmad Syafiq Moklas dan Rahila Rashun (paling kanan).

Persembahan Noraniza Idris, dikir barat meriahkan majlis Rahila Rashun

Sep 14, 2026 | 8:42 PM
Gunung Anak Krakatau memuntahkan bahan gunung berapi ke udara ketika meletus di Selat Sunda, Indonesia, pada 5 September. Gunung berapi itu kini berada pada Tahap Tiga, iaitu tahap amaran kedua tertinggi.

Pakar: Gunung Anak Krakatau pendam bahaya lebih besar

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
Mantan PM M’sia, Ismail Sabri, gagal isytihar harta

Mantan PM M’sia Ismail Sabri mengaku tidak bersalah gagal isytihar harta

Aug 27, 2026 | 3:04 PM
Cik Lena Lee meninggalkan kerjaya korporat selepas 24 tahun dalam sektor pelancongan untuk merealisasikan J.I.A.K 99, sebuah tarikan konsep didik hibur, atau ‘edutainment’, yang memperkenalkan sejarah dan kepelbagaian budaya makanan Singapura menerusi pengalaman interaktif di Singapore Flyer.

J.I.A.K 99 hidupkan warisan penjaja melalui pengalaman interaktif di Singapore Flyer

Jul 10, 2026 | 10:43 AM

Mesyuarat yang berlangsung di Kuala Lumpur itu dipengerusikan Datuk Ruslin bersama delegasi CNB Singapura, yang diketuai Timbalan Pengarah (Operasi) CNB, Encik Aaron Tang.

Datuk Ruslin berkata, kejayaan kerjasama dua hala itu tidak diukur menerusi perbincangan semata-mata, malah, melalui tindakan susulan yang membina dan praktikal oleh pasukan operasi kedua-dua pihak.

“AADK kekal komited memperkasa hubungan baik dalam aspek penguatkuasaan bersama agensi serantau demi melindungi kesejahteraan masyarakat dan keselamatan negara daripada ancaman penyalahgunaan serta penyeludupan dadah,” katanya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Woodlands Gateway bakal jadi hab pengangkutan bersepaduJul 12, 2026 | 5:56 PM
$5 berbaloi atau mahal? Pengguna timbang kadar tambang RTSSep 14, 2026 | 5:00 AM
Johor rancang 5 langkah atasi kesesakan jelang operasi RTS LinkAug 25, 2026 | 3:34 PM
antidadahCNB; OPERASI; DADAH