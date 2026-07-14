M’sia bakal jadi negara kedua Asean miliki undang-undang perubahan iklim

M’sia bakal jadi negara kedua Asean miliki undang-undang perubahan iklim

M’sia bakal jadi negara kedua Asean miliki undang-undang perubahan iklim

KOTA KINABALU: Malaysia berpotensi menjadi negara kedua di rantau Asean dan negara ke-60 peringkat antarabangsa yang mempunyai undang-undang khusus berkaitan perubahan iklim, jika Rang Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim Negara dibentang dan diluluskan di Parlimen pada 2026.

Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, berkata pihaknya kini giat memuktamadkan rang undang-undang terbabit sebagai sebahagian agenda utama pelaksanaan dasar iklim negara.

Mengulas lanjut, beliau berkata pembentangan rang undang-undang itu di Dewan Rakyat akan menjadi satu pencapaian penting dalam memperkukuh komitmen Malaysia terhadap agenda kelestarian dan tindakan iklim sejagat.

“Dalam masa terdekat, kami akan berusaha membentangkan RUU Perubahan Iklim Negara.

“Kami berharap rang undang-undang ini dapat dibentangkan dalam sidang Dewan Rakyat pada 2026, supaya Malaysia menjadi antara negara yang mempunyai undang-undang perubahan iklimnya sendiri.

“Sekiranya usaha ini berjaya direalisasikan, Malaysia akan menjadi negara kedua di rantau Asean dan negara ke-60 di dunia yang mempunyai undang-undang khusus berkaitan perubahan iklim,” kata Datuk Arthur, lapor Berita Harian Malaysia.

Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program Sidang Kemuncak Pelaburan Berimpak Asia-Pasifik bagi Pembangunan Mampan Sabah 2026 (Sabah AIMS 2026) bertempat di The Magellan Sutera, di Kota Kinabalu, Sabah, pada 13 Julai.

Dalam pada itu, Datuk Arthur turut berkata 2026 adalah tahun pelaksanaan bagi kementeriannya selepas pelbagai perancangan dasar dirangka sebelum ini.

Menurutnya, antara pencapaian penting yang telah direkodkan ialah pelancaran Dasar Pasaran Karbon Kebangsaan pada April lalu, yang menyediakan kerangka kerja bagi pelaksanaan pasaran karbon negara pada masa depan.

Menurutnya, pelaksanaan RUU Perubahan Iklim Negara juga akan membuka laluan kepada pelaksanaan cukai karbon, yang akan dikendalikan oleh Kementerian Kewangan (MOF).

Bagaimanapun, katanya cukai karbon tidak seharusnya dilihat sebagai hukuman kepada industri, sebaliknya menjadi pemangkin kepada penggunaan teknologi hijau dan operasi yang lebih mesra alam.

“Kita mahu memastikan sekiranya cukai karbon ini dipungut, ia bukanlah sebagai satu bentuk hukuman kepada industri.

“Sebaliknya, ia perlu dilihat sebagai insentif untuk mendorong mereka beralih kepada kaedah operasi yang lebih mesra alam, serta penggunaan teknologi hijau,” katanya.

Mengulas mengenai manfaat pasaran karbon kepada masyarakat setempat, Datuk Arthur berkata kerajaan mahu memastikan hasil yang dijana daripada kredit karbon dapat dikembalikan kepada masyarakat asal yang menjadi penjaga utama kawasan hutan.