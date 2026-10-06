KUALA LUMPUR: Kementerian Pertahanan Malaysia menyifatkan usaha untuk mendapatkan ganti rugi berikutan pembatalan perolehan peluru berpandu ‘Naval Strike Missile’ (NSM), sebagai satu proses yang sukar dan panjang.

Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, berkata ia berikutan pihaknya tidak mendapat kerjasama daripada kerajaan Norway untuk membantu menyelesaikan isu berkenaan, walaupun negara itu menjadi punca kepada masalah terbabit.

“Kita sudah mengemukakan permintaan kepada kerajaan Norway supaya mereka membantu melalui pelbagai peringkat, termasuk Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Luar, Datuk Seri Mohamad Hasan dan saya sendiri.

“Namun, mereka (kerajaan Norway) langsung tidak membantu kita dalam usaha mendapatkan keputusan yang dapat memberi serta melindungi hak dan kepentingan kita.

“Jadi, kita terdedah hanya untuk membuat tuntutan terhadap pihak syarikat. Kita tahu apabila berhadapan dengan syarikat, mereka akan menggunakan pelbagai alasan dan sebagainya.

“Kita nampak ini akan menjadi satu proses yang panjang untuk mendapatkan penyelesaian kepada tuntutan kita,” katanya, selepas Majlis Perasmian Siber Siaga di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia (Mitec), Kuala Lumpur, lapor Berita Harian Malaysia.

Sebelum ini, kerajaan Malaysia mempertimbangkan peruntukan baharu bagi membuat perolehan peluru berpandu permukaan ke permukaan (SSM) dari negara lain selepas proses tuntutan ganti rugi daripada kerajaan Norway mengambil masa panjang.

Datuk Mohamed Khaled dilaporkan berkata peruntukan baharu itu perlu bagi mengelakkan aset kapal perang negara terbiar tanpa sistem peluru berpandu utama.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad, mengadakan pertemuan dengan pemimpin masyarakat Melayu/Islam pada 29 dan 30 September bagi mendapatkan maklum balas berkenaan pindaan kepada Akta Pentadbiran Hukum Islam (Amla).

Amla bakal dipinda untuk perkukuh tadbir urus SCIS

Oct 6, 2026 | 2:41 PM
Kementerian Tenaga Manusia (MOM) sedang memantau situasi pasaran pekerjaan secara teliti susulan peningkatan pemberhentian kerja di Singapura selepas angka tersebut melonjak ke tahap tertinggi sejak pandemik pada suku kedua 2026.

Jasmin: Belum pasti AI punca utama pemberhentian kerja, sukar asingkan impaknya

Oct 6, 2026 | 6:09 PM
Pemimpin Parti Bersama Malaysia (Bersama), Datuk Seri Rafizi Ramli (dua dari kanan), semasa sidang media bagi mengumumkan penyertaan mantan Ahli Parlimen Petaling Jaya yang juga mantan pemimpin Parti Keadilan Rakyat (PKR), Encik Lee Chean Chung (kanan), ke dalam parti Bersama.

Mantan pemimpin parti Anwar sertai Rafizi dalam Bersama

Oct 6, 2026 | 3:51 PM
Lelaki berusia 71 tahun (tengah) mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan di Mahkamah Sesyen Georgetown, Pulau Pinang, pada 6 Oktober, terhadap pertuduhan merogol dan melakukan persetubuhan bertentangan aturan tabii terhadap anak majikannya,

Lelaki 71 tahun dituduh rogol anak majikan 18 tahun dalam tandas

Oct 6, 2026 | 5:15 PM
cuba naik pesawat, Lapangan Terbang Changi, pisau dalam kasut

Sorok pisau dalam kasut, cuba naik pesawat dari Changi lelaki dipenjara, sebat

Oct 6, 2026 | 4:44 PM
penyakit buah pinggang, chronic kidney disease, CKD

Masuk hospital kerana sakit dada, dapat tahu fungsi buah pinggang merosot kepada 11%

Oct 6, 2026 | 3:14 PM
Pemandu yang menyebabkan kemalangan berantai di Tampines pada 2024 sehingga meragut dua nyawa, dijatuhi hukuman penjara 12 tahun sembilan bulan, Muhammad Syafie Ismail, turut mencederakan lapan orang yang lain termasuk dua kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun, juga dilarang memandu seumur hidup,

Nahas Tampines ragut dua nyawa: Pemandu dijel lebih 12 tahun

Oct 5, 2026 | 4:16 PM
Dakwaan bahawa penjawat awam dan keluarga mereka, dalam jumlah yang tidak seimbang, telah membeli hartanah berhampiran stesen MRT yang telah dikenal pasti tetapi belum diumumkan, akan menjadi antara perkara yang dibangkitkan di Parlimen pada 6 Oktober.

9 AP kemuka soalan tentang dakwaan pembelian hartanah pegawai awam

Oct 5, 2026 | 5:01 PM
Pelajar Tingkatan Empat sebuah sekolah menengah di Yong Peng, Batu Pahat, Johor, Allahyarhamha Irene Sofiya Mohd Khairool Faisal, 16 tahun, dikenali sebagai pelajar cemerlang, baik dan disenangi guru serta rakan.

Kes bunuh pelajar sekolah di Johor: Polis sahkan mangsa maut dipukul objek tumpul

Oct 5, 2026 | 5:10 PM
Enick Rendi Apriyanto, 30 tahun, tentera upahan Russia warga Indonesia, bergambar dengan seorang lelaki berseragam tentera di lokasi yang tidak didedahkan, dalam perang di Ukraine.

Warga Indonesia maut di Ukraine, didakwa jadi tentera upahan Russia

Oct 5, 2026 | 1:09 PM

Ini memandangkan syarikat pembekal di Norway dilihat cuba melengah-lengahkan pertikaian berkenaan dengan berselindung di sebalik terma kontrak.

Kerajaan Norway enggan mengambil langkah mendahulukan bayaran balik yang sudah dibuat Malaysia, sekali gus memaksa kementerian melihat tiga negara alternatif sebagai pengganti dengan julat harga antara RM700 juta ($219.3 juta) hingga melebihi RM1 bilion.

Malaysia pada Mei lalu secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway, menyusuli kegagalan menghantar sistem NSM untuk Kapal Tempur Pesisir (LCS) Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM).

Datuk Khaled ketika itu berkata kerajaan Malaysia menuntut kos langsung dan tidak langsung, menyusuli keputusan sepihak Norway menarik balik lesen eksport bagi sistem pertahanan berkenaan.

Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, juga menegaskan Malaysia perlu mengambil tindakan undang-undang dan diplomatik lebih tegas terhadap Norway, selepas tindakan negara itu membatalkan perolehan sistem NSM bagi melengkapkan aset Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM).

Beliau berkata tindakan itu tidak seharusnya terhad kepada proses perundangan terhadap syarikat pertahanan terbabit, malah perlu disusuli langkah diplomatik jangka panjang bagi mempertahankan maruah dan kepentingan negara.

“Walaupun negara itu menerima arahan daripada pihak lain untuk menghentikan pembekalan, tindakan itu sangat tidak beretika kerana pembekalan dilakukan kepada TLDM,” katanya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Norway digesa tidak lepas tangan isu pembatalan perjanjian peluru berpanduJun 2, 2026 | 5:52 PM
M’sia hantar notis tuntut kerugian lebih RM1b daripada firma pertahanan NorwayMay 19, 2026 | 6:36 PM
Norway batal lesen eksport sistem peluru berpandu ke M’siaMay 15, 2026 | 4:47 PM
Anwar: M’sia bantah Norway sekat eksport peluru berpandu antikapalMay 14, 2026 | 3:41 PM
peluru berpandutentera laut