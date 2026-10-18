PUTRAJAYA: Dron bakal digunakan untuk menghantar bekalan perubatan, sampel darah dan kargo kritikal lain ke masyarakat pedalaman serta kawasan terpencil di Malaysia selaras dengan hasrat negara tersebut untuk membangunkan sektor penerbangan altitud rendah.

Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM), Datuk Norazman Mahmud, berkata perkhidmatan kargo sedemikian berpotensi besar untuk dimanfaatkan di kawasan perladangan, pulau-pulau serta kemudahan luar pantai.

“Dari segi lokasi geografi, masanya sudah amat sesuai untuk kita menelitinya (pelaksanaan perkhidmatan ini),” katanya dalam satu temu bual bersama The Star.

Beliau berkata, CAAM juga telah melaksanakan beberapa latihan pembuktian konsep (POC) membabitkan penghantaran bekalan perubatan dan sampel darah.

“Jika anda pergi ke Sabah dan Sarawak, sudah ada mesin (dron) yang mampu membawa muatan sehingga 500 kilogram (kg),” katanya.

CAAM, sebuah agensi di bawah Kementerian Pengangkutan, bertanggungjawab menyelia semua urusan berkaitan penerbangan awam di negara ini.

Mengulas lanjut, Datuk Norazman berkata aplikasi awal inisiatif itu mungkin merangkumi penghantaran bungkusan, bekalan perubatan dan barangan keperluan lain atau barangan yang mendesak.

Bagaimanapun, pihak berkuasa itu menegaskan bahawa setiap cadangan yang dikemukakan perlu dinilai berdasarkan kapasiti muatan dan jarak penerbangan pesawat, laluan, keadaan operasi serta pematuhan syarat keselamatan.

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