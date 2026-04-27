SHAH ALAM: Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin, menyerahkan kepada Majlis Tertinggi Perikatan Nasional (PN) untuk menentukan sama ada parti baharu yang diketuai mantan timbalannya yang dipecat, Datuk Seri Hamzah Zainudin, boleh diterima menyertai gabungan itu.