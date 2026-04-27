Muhyiddin serah kepada Majlis Tertinggi jika parti baru Hamzah mahu sertai PN
Muhyiddin serah kepada Majlis Tertinggi jika parti baru Hamzah mahu sertai PN
Apr 27, 2026 | 1:55 PM
Muhyiddin serah kepada Majlis Tertinggi jika parti baru Hamzah mahu sertai PN
Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin (kiri) dan mantan Timbalan Presiden Bersatu yang dipecat, Datuk Seri Hamzah Zainudin. - Foto fail MALAYSIAKINI
SHAH ALAM: Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin, menyerahkan kepada Majlis Tertinggi Perikatan Nasional (PN) untuk menentukan sama ada parti baharu yang diketuai mantan timbalannya yang dipecat, Datuk Seri Hamzah Zainudin, boleh diterima menyertai gabungan itu.
Namun, beliau memberi isyarat bukan mudah PN mahu menerima parti baharu dan memerlukan penelitian rapi selain mengambil masa yang lama.
