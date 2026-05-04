Nahas jalan raya angkara pemandu disyaki mabuk ragut nyawa suami isteri di KL
May 4, 2026 | 4:56 PM
Keadaan kereta yang disyaki dipandu pemandu mabuk dan motosikal dinaiki pasangan suami isteri yang maut dalam kemalangan di Kuala Lumpur pada 2 Mei. - Foto NSTP
KUALA LUMPUR: Pasangan suami isteri maut selepas motosikal dinaiki mereka dirempuh kereta yang hilang kawalan dipandu seorang lelaki yang disyaki mabuk di Jalan Ampang, berhampiran Menara Great Eastern, di Kuala Lumpur.
Dalam kejadian pada 5.34 pagi, 2 Mei itu, penunggang motosikal berusia 61 tahun dan isterinya berusia 56 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan di kepala.
