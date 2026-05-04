KUALA LUMPUR: Pasangan suami isteri maut selepas motosikal dinaiki mereka dirempuh kereta yang hilang kawalan dipandu seorang lelaki yang disyaki mabuk di Jalan Ampang, berhampiran Menara Great Eastern, di Kuala Lumpur.

Dalam kejadian pada 5.34 pagi, 2 Mei itu, penunggang motosikal berusia 61 tahun dan isterinya berusia 56 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan di kepala.

