Pegawai tentera didakwa bunuh pempengaruh Bangladesh, hadapi tuduhan pandu mabuk di KL
Apr 30, 2026 | 3:16 PM
Pegawai tentera, Kapten Jad Faid Arhan, 31 tahun, didakwa atas pertuduhan membunuh dan memandu kereta dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian seorang pempengaruh warga Bangladesh, Muzahid Millad, dalam kemalangan di Lebuhraya Maju Expressway (MEX), pada 23 April lalu. - Foto
KUALA LUMPUR: Seorang kapten tentera didakwa di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur, pada 30 April, atas tuduhan membunuh seorang pempengaruh warga Bangladesh dalam kemalangan di Lebuhraya Maju Expressway (MEX).
Kapten Jad Faid Arhan, 31 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Majistret Ili Marisqa Khalizan dan tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi.
Pemandu mabuk dituduh bunuh penunggang motosikal di SelangorApr 1, 2026 | 3:05 PM
Keluar beli buku sekolah, bapa tiga anak maut dilanggar pemandu mabukApr 1, 2026 | 2:23 PM
Pemandu pertama pandu di bawah pengaruh Kpod dihukum jel lebih 6 tahun, sebatMar 31, 2026 | 6:32 PM
Wanita tampar pemandu teksi ketika mabuk dijel 2 minggu Feb 19, 2026 | 7:14 PM
Penumpang mabuk diselamatkan setelah jatuh ke landasan LRT di Bukit Panjang Nov 4, 2025 | 4:41 PM