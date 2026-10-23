KUALA LUMPUR: Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri R Ramanan, mendesak mantan pemimpin PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli, supaya menjawab skandal membabitkan rakan parti barunya, Parti Bersama Malaysia – Nik Nazmi Nik Ahmad.

Datuk Ramanan berkata Datuk Rafizi selaku pemimpin Bersama perlu menjawab khususnya berhubung dakwaan isu penyalahgunaan kuasa oleh Nik Nazmi membabitkan Yayasan Hijau Malaysia, ketika beliau memegang jawatan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

Datuk Ramanan yang juga Menteri Sumber Manusia berkata isu pemimpin Bersama itu bukan sahaja membabitkan kesalahan berkhalwat dengan isteri orang, tetapi skopnya lebih besar kerana Yayasan Hijau Malaysia adalah sebuah subsidiari di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

Katanya, wanita yang ditangkap khalwat bersama Nik Nazmi ialah Ketua Pegawai Operasi (COO) Yayasan Hijau Malaysia, dan dilantik sendiri oleh Nik Nazmi ketika masih menjadi menteri.

“Dana kutipan hasil daripada syarikat sendiri yang beliau (Nik Nazmi) lobi diberikan kepada yayasan berkenaan dan bukankah ini adalah salah guna kuasa, salah tadbir urus tatakelola, kecuaian melampau dan tidak bermoral?

“Saya juga ingin bertanya mengenai kediaman yang menjadi tempat tangkapan kes khalwat. Adakah dibeli atau disewa menggunakan hasil yayasan berkenaan?

“Selain itu, Yayasan Hijau ini sudah diaudit atau belum?,” katanya pada sidang media sempena Majlis Apresiasi Perkhidmatan Warga Kementerian Sumber Manusia di Kuala Lumpur, pada 22 Oktober, lapor Harian Metro.

Datuk Ramanan mendakwa Datuk Rafizi kononnya mahu menjadi pakar penyiasat hebat untuk bertanya banyak soalan, namun mantan Timbalan Presiden PKR itu hanya berani menggunakan nama media antarabangsa dan apabila disaman, tidak berani mendedahkan buktinya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pentas menuju ke pelamin yang dihiasi bunga dan limpahan cahaya menyerikan suasana majlis perkahwinan yang ditawarkan Muslim Delights Wedding Services.

Muslim Delights Wedding Services tawar pakej impian, dimampui

Oct 23, 2026 | 5:30 AM
manfaat baca buku bayi, perkembangan bahasa anak, membaca lantang

Manfaat baca buku bersama anak sejak bayi

Oct 22, 2026 | 5:30 AM
Encik Lee Hong Chuang bersama beberapa pegerai, melihat sisa kebakarang di kedai kopi.

30 dipindahkan, seorang ke hospital dalam kebakaran kedai kopi di Bukit Batok

Oct 11, 2026 | 4:03 PM
barang keperluan, pengagihan makanan, rezeki bergerak

Pernah ikat perut, pasangan kini ‘gerakkan rezeki’ bantu keluarga lain

Sep 17, 2026 | 3:07 PM
lapangan terbang dallas

Lapangan terbang Dallas tambah kemudahan wuduk bagi penumpang Islam

Aug 14, 2026 | 11:54 AM
Rombakan Kabinet, politik, Zhulkarnain Abdul Rahim, Ehwal Dalam Negeri (MHA)

Zhulkarnain sahut peranan baharu di MHA ‘dengan penuh tanggungjawab’

Jul 22, 2026 | 9:09 PM
lokasi jelajah warisan, Kementerian Undang-Undang, Galeri Nasional Singapura

Susuri 200 tahun landskap perundangan negara melalui jelajah warisan, pameran bergerak

Jul 2, 2026 | 8:17 PM
Al-Mizan Singapura, masjid ahmad

Peserta kem kemampanan raih ilmu, amalan lestari

Jun 25, 2026 | 5:30 AM
Singapura, inflasi teras, kos tenaga

Inflasi teras S’pura tidak berubah pada Mei

Jun 23, 2026 | 5:04 PM
michael, biopik

Apakah industri hiburan Melayu masih takut angkat kisah legenda sendiri?

May 25, 2026 | 5:30 AM

“Ini bukan cara untuk berpolitik. Jika mahu berpolitik, kita berpolitik secara berprinsip dan berdisiplin.

“Nasihat saya, jagalah diri sendiri dan lihat sekeliling dahulu. Jangan gunakan orang lain dan menabur fitnah.

“Cukuplah menyeksa orang lain dan saya harap Datuk Rafizi bertaubat. Jadilah orang yang bermoral.

Jangan tiada integriti, tiada tatakelola, tiada akhlak dan tiada prinsip hidup.

“Jadilah orang yang baik,” katanya lagi.

Sebelum ini, Datuk Rafizi lantang mendakwa Datuk Ramanan menerima RM9.5 juta daripada ahli perniagaan Victor Chin, bagi menyelesaikan isu skandal mafia korporat.

Datuk Ramanan menyifatkan Datuk Rafizi sebagai pembohong bersiri kerana sering mengeluarkan kenyataan tidak benar dan memutarbelitkan keadaan.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Parti Bersama gantung pengerusi 3 bulan susulan dakwaan kes khalwatOct 19, 2026 | 3:05 PM
Suruhanjaya diraja kes mantan ketua SPRM ditubuh selepas siasatan selesaiJul 8, 2026 | 3:19 PM
51 NGO M’sia tuntut tubuh Suruhanjaya Siasatan Diraja, siasat isu mafia korporat kait SPRMJul 1, 2026 | 2:43 PM
Siasatan isu saham Ketua SPRM, dakwaan ‘mafia korporat’ bakal didedah kelakApr 2, 2026 | 2:51 PM
MALAYSIA; PILIHAN RAYA; BARISAN NASIONAL; PAKATAN HARAPAN; RAFIZI RAMLIPOLITIK M'SIA