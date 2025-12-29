Isteri kepada Encik Najib Tun Razak iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia, Datin Seri Rosmah Mansor. - Foto BERITA HARIAN MALAYSIA

Isteri kepada Encik Najib Tun Razak iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia, Datin Seri Rosmah Mansor. - Foto BERITA HARIAN MALAYSIA

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak (tengah). - Foto fail BERNAMA

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak (tengah). - Foto fail BERNAMA

Isteri kepada Encik Najib Tun Razak iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia, Datin Seri Rosmah Mansor. - Foto BERITA HARIAN MALAYSIA

Isteri kepada Encik Najib Tun Razak iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia, Datin Seri Rosmah Mansor. - Foto BERITA HARIAN MALAYSIA

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak (tengah). - Foto fail BERNAMA

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak (tengah). - Foto fail BERNAMA

Isteri kepada Encik Najib Tun Razak iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia, Datin Seri Rosmah Mansor. - Foto BERITA HARIAN MALAYSIA

Isteri kepada Encik Najib Tun Razak iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia, Datin Seri Rosmah Mansor. - Foto BERITA HARIAN MALAYSIA

Najib boleh didakwa semula kes pengubahan wang haram dana SRC International RM27j

KUALA LUMPUR: Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak, yang didapati bersalah dalam kes penyelewengan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB), boleh didakwa semula terhadap kes pengubahan wang haram RM27 juta ($85.5 juta) dana SRC International Sdn Bhd.

Jun lalu, Encik Najib, bekas Presiden Umno, telah dibebas tanpa dilepaskan (DNAA) oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, bagi tiga pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC International itu.

Menurut laporan portal berita Malaysiakini, kes itu tergantung sejak 2019 tanpa perkembangan. Jabatan Peguam Negara (AGC) menjelaskan ia tidak dapat diteruskan kerana dokumen berkaitan terikat dengan perbicaraan kes 1MDB.

DNAA bermaksud tertuduh masih boleh didakwa semula atas kesalahan yang sama.

Selepas perbicaraan kes 1MDB di Mahkamah Tinggi selesai dengan Encik Najib dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda RM11.38 bilion pada 26 Disember lalu, ruang terbuka untuk pihak pendakwaan memulakan semula kes pengubahan wang haram itu.

Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah memutuskan bekas Menteri Kewangan itu bersalah atas empat pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram RM2.3 bilion dana berkaitan 1MDB yang dihadapinya pada 2018.

Malaysiakini melaporkan, bahawa peguam, Cik Samantha Chong, menyatakan meskipun Encik Najib berkemungkinan memfailkan rayuan terhadap sabitan dalam kes 1MDB, pihak pendakwaan masih boleh memohon kepada mahkamah untuk menggunakan dokumen berkaitan dalam kes pengubahan wang haram RM27 juta itu.

Beliau turut menjelaskan bahawa sejak 2020, Mahkamah Rayuan telah melalui proses pendigitalan yang menyaksikan peralihan penggunaan dokumen daripada salinan fizikal kepada salinan digital.

Encik Najib sebelum ini didakwa atas tiga pertuduhan menerima RM27 juta hasil aktiviti haram melalui tiga akaun bank peribadi atas namanya pada Julai 2014.

Kes ini berasingan daripada kes SRC International melibatkan dana RM42 juta, yang mana Encik Najib kini sedang menjalani hukuman penjara.

Sementara itu, pengasas bersama Projek Sama (Projek Kestabilan dan Kebertanggungjawaban untuk Malaysia), Encik Wong Chin Huat, berkata AGC mesti merebut peluang untuk mendakwa semula Encik Najib dalam kes kedua SRC International itu.

“Jika AGC gagal berbuat demikian, ia boleh dilihat seolah-olah sengaja membiarkan DNAA terhadap Encik Najib menjadi pelepasan yang bersamaan dengan pembebasan (DAA),” katanya.

Menurutnya, kelewatan berlarutan dalam membuka semula kes DNAA memberi peluang kepada tertuduh untuk memfailkan permohonan menukar status DNAA kepada DAA.

Encik Wong berkata tanggungjawab memastikan Encik Najib didakwa semula terletak pada Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan bukan pada peguam negara semata-mata.

Dalam perkembangan lain, isteri kepada Encik Najib, Datin Seri Rosmah Mansor, enggan mempedulikan tohmahan masyarakat yang menuduhnya sebagai punca kejatuhan Encik Najib sebagai Perdana Menteri keenam.

“Saya tak peduli kerana tuduhan itu semua tidak benar. Segala tohmahan dilemparkan terhadap saya sebagai sesuatu yang tidak berasas, malah memilih untuk tidak membiarkan kata-kata nista mengganggu emosi,” katanya, lapor Berita Harian Malaysia.

Menurut beliau, keyakinan itu hadir kerana individu paling dekat dengannya termasuk ahli keluarga serta sahabat handai lebih mengetahui kebenaran di sebalik segala naratif negatif yang dibina pihak luar.

Dalam pertemuan bersama BHM di kediamannya di Kuala Lumpur pada 28 Disember, Datin Rosmah yang tampil dengan riak wajah tenang menjelaskan keutamaan beliau kini untuk kekal bersemangat demi kelangsungan dan kekuatan seluruh ahli keluarganya dalam mendepani ujian getir ketika ini.

Bagaimanapun beliau tidak dapat menyembunyikan rasa terkilan terhadap segelintir pihak, khususnya pemimpin politik, yang dilihat seolah-olah berpesta di atas penderitaan yang sedang dialami oleh keluarganya.

“Apa yang menyedihkan ialah apabila ada pihak yang bergembira dengan kesusahan dan dugaan keluarga kami,” katanya merujuk reaksi sorakan beberapa pemimpin parti selepas Encik Najib disabitkan kesalahan berkaitan kes 1MDB.