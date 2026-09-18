PUTRAJAYA: Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Razak, diperkenankan pengampunan bersyarat dengan menjalani baki hukumannya secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028.

Bagaimanapun, keputusan itu tertakluk kepada pembayaran denda sebanyak RM50 juta ($15.5 juta) dan pematuhan terhadap semua syarat yang ditetapkan.

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri berkata keputusan berkenaan dibuat dalam Mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-64 pada 18 September.

“Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim, telah memperkenankan pengampunan bersyarat kepada Encik Najib dengan menjalani baki hukuman secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028, tertakluk sekiranya beliau membayar denda RM50 juta,” menurut kenyataan yang dikeluarkan pada 18 September.

Encik Najib juga dikehendaki mematuhi semua syarat yang ditetapkan sepanjang tempoh pengampunan bersyarat berkenaan.

Menurut kenyataan itu, kegagalan Encik Najib mematuhi mana-mana syarat akan menyebabkan pengampunan bersyarat tersebut terbatal.

“Sekiranya beliau tidak mematuhi mana-mana syarat berkenaan, pengampunan bersyarat ini terbatal dan beliau hendaklah serta-merta meneruskan baki hukuman di penjara,” katanya.

Terdahulu, Berita Harian Malaysia melaporkan, Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan bermesyuarat semula pada 18 September bagi membincangkan permohonan pengampunan Encik Najib seminggu selepas pertimbangannya ditangguhkan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Cik Noor Amirah Abdul Rashid terus menyumbang kepada Masjid Assyakirin sebagai anggota Lembaga Pentadbiran Masjid (LPM), sambil mengasah kepimpinan dan mengukuhkan semangat kerjasama.  

Golongan profesional muda digalak tampil lakar masa depan masjid

Sep 18, 2026 | 5:30 AM
Orang ramai berada berhampiran bangunan Sekolah Rendah Shajarah Tayyebeh yang musnah di Minab, wilayah Hormozgan, Iran, pada 10 Ogos 2026. Penyiasat PBB berkata terdapat alasan munasabah untuk mempercayai serangan Amerika Syarikat ke atas sekolah itu pada 28 Februari, yang mengorbankan 157 orang termasuk kira-kira 123 kanak-kanak berusia bawah 13 tahun, mungkin merupakan jenayah perang kerana serangan itu dilakukan tanpa membezakan sasaran awam dan ketenteraan

Serangan AS ragut 178 orang awam di Iran mungkin jenayah perang: PBB

Sep 18, 2026 | 11:46 AM
Pemilik Bakes by NY, Encik Muhammad Khairul Anwar kembali menjual bombolinis yang terkenal sejak 2018 menerusi TikTok live selepas kedainya ditutup pada 2023.

Pernah bina nama di Tampines, kini Bakes by NY niaga di TikTok Live

Sep 18, 2026 | 10:34 AM
AI, peraturan keselamatan mirip sektor penerbangan, Josephine Teo

AI mungkin perlu peraturan keselamatan mirip sektor penerbangan bagi raih kepercayaan

Sep 17, 2026 | 11:54 AM
wanita Melayu moden, 3 Queens teater, persahabatan dan persaudaraan

‘3 Queens’ angkat kisah kesetiaan, paparan realiti wanita Melayu moden

Sep 18, 2026 | 5:30 AM
barang keperluan, pengagihan makanan, rezeki bergerak

Pernah ikat perut, pasangan kini ‘gerakkan rezeki’ bantu keluarga lain

Sep 17, 2026 | 3:07 PM
Alya Iman, atau nama sebenarnya, Nur Alya Iman Azmil, tampil membuat laporan polis susulan dakwaan mengaitkan dirinya sebagai punca pergolakan rumah tangga pasangan selebriti, Zizi Kirana dan Yusuf Bahrin.

Anak Azmil Mustapha lapor polis susulan difitnah rosakkan mahligai Zizi Kirana, Yusuf Bahrin

Jul 21, 2025 | 4:01 PM
Pegawai penyiasat menjalankan siasatan di kondominium Windermere pada awal pagi 14 April 2015, sehari selepas kejadian.

Kes bunuh abang di kondo Choa Chu Kang: Adik dipenjara 7 tahun

Sep 19, 2016 | 12:49 PM
$200 juta pertingkat sokongan perusahaan naikkan usia persaraan

$200 juta pertingkat sokongan perusahaan naikkan usia persaraan

Feb 17, 2021 | 5:30 AM
SAKIT DAN MISKIN: Bantuan daripada pemerintah serta dermawan sangat diharapkan keluarga itu untuk mengharungi keadaan hidup mereka.

Enam beradik hidap Parkinson’s, hidup dalam kemiskinan

Sep 22, 2023 | 5:23 PM

Permohonan pengampunan Encik Najib dikatakan menjadi satu-satunya perkara dalam agenda mesyuarat lembaga itu.

Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan), Cik Hannah Yeoh dilihat meninggalkan Istana Negara selepas dipercayai menghadiri mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan, pada 18 September.

Beliau dilihat meninggalkan pekarangan Istana Negara 9.43 pagi dengan menaiki kenderaan pelbagai guna Toyota Vellfire selepas hampir dua jam memasuki premis itu pada 7.48 pagi.

Cik Hannah bagaimanapun terus berlalu tanpa memberikan sebarang kenyataan kepada media yang menunggu di pekarangan pintu dua Istana Negara sejak 7 pagi.

Pada 11 September lalu, media melaporkan, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan bermesyuarat untuk mempertimbangkan, antara lain permohonan Encik Najib bagi mendapatkan pengampunan terhadap sabitan berkaitan kes seleweng dana SRC International Sdn Bhd.

Bagaimanapun, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, menangguhkan permohonan pengampunan Najib ke mesyuarat akan datang.

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) Jabatan Perdana Menteri (JPM), memaklumkan perkara itu diputuskan dalam Mesyuarat Lembaga Pengampunan Ke-63 bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya.

Pada Julai 2020, Encik Najib yang disabitkan atas kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC International didenda RM210 juta dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, yang kemudian dikekalkan Mahkamah Persekutuan pada Ogos 2022.

Namun, pada 2 Februari 2024, Urusetia Lembaga Pengampunan mengumumkan Encik Najib diberikan pengurangan 50 peratus bagi hukuman penjara, daripada 12 tahun ke enam tahun, manakala denda dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Demi kestabilan kerajaan, Anwar pilih pendekatan sederhana tangani isu UmnoSep 15, 2026 | 5:37 PM
Najib kekal di penjara, permohonan pengampunan ditangguhSep 11, 2026 | 4:47 PM
Lembaga Pengampunan M’sia mesyuarat 11 Sep, pengampunan Najib antara agendaSep 9, 2026 | 4:45 PM
MALAYSIA POLITICS; POLITIK MALAYSIADatuk Seri Najib Razakpengampunan dirajahukuman penjaradari rumahSRC International