Najib diperintah bayar ganti rugi AS1.3b kepada SRC International

Mar 31, 2026 | 8:07 PM

Bekas Perdana Menteri Malaysia yang dipenjarakan, Encik Najib Tun Razak (tengah), hadir bagi keputusan kes SRC International Sdn Bhd di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 31 Mac.

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 31 Mac telah memerintahkan Encik Najib Tun Razak, membayar ganti rugi AS$1.3 bilion ($1.67 bilion) kepada SRC International Sdn Bhd, selepas memutuskan berlaku pecah amanah dan salah guna kuasa oleh bekas Perdana Menteri Malaysia itu.

Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainol Abidin memutuskan demikian selepas membenarkan saman sivil yang difailkan syarikat berkenaan.

