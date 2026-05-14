Topic followed successfullyGo to BHku
Onn Hafiz : Perluasan lebuhraya Pasir Gudang hampir siap
Onn Hafiz : Perluasan lebuhraya Pasir Gudang hampir siap
Teknologi pintar jamin aliran trafik lancar, tempoh perjalanan waktu puncak semakin singkat
May 14, 2026 | 3:56 PM
Onn Hafiz : Perluasan lebuhraya Pasir Gudang hampir siap
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (songkok hitam), ketika mengadakan lawatan ke tapak projek sistem Smart Traffic Light di Persimpangan Taman Kota Puteri dan Taman Teluk Tropikana di Lebuhraya Permas-Pasir Gudang. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR
JOHOR BAHRU: Projek menaik taraf Lebuhraya Pasir Gudang (FT17) daripada empat kepada enam lorong kini mencapai kemajuan fizikal sebanyak 83 peratus dengan sebahagian laluan sepanjang 6.4 kilometer sudah dibuka kepada pengguna jalan raya.
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi berkata projek sepanjang 10 kilometer dari Persimpangan Bandar Seri Alam-Taman Rinting hingga Pasir Gudang itu menjadi antara usaha utama kerajaan negeri bagi menangani masalah kesesakan trafik yang sekian lama membelenggu pengguna.
Laporan berkaitan
Model pusat makanan Geylang Serai diperkenalkan ke seluruh JohorMay 13, 2026 | 2:45 PM
Kerajaan Johor contohi S’pura, tawar baucar makanan kepada 4,000 isi rumahMay 6, 2026 | 1:08 PM