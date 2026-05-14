JOHOR BAHRU: Projek menaik taraf Lebuhraya Pasir Gudang (FT17) daripada empat kepada enam lorong kini mencapai kemajuan fizikal sebanyak 83 peratus dengan sebahagian laluan sepanjang 6.4 kilometer sudah dibuka kepada pengguna jalan raya.

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi berkata projek sepanjang 10 kilometer dari Persimpangan Bandar Seri Alam-Taman Rinting hingga Pasir Gudang itu menjadi antara usaha utama kerajaan negeri bagi menangani masalah kesesakan trafik yang sekian lama membelenggu pengguna.