JOHOR BAHRU: Pelaksanaan Op Selamat 26 sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini (2026) mencatatkan penurunan jumlah kemalangan jalan raya di Johor sebanyak 8.28 peratus berbanding 2025.

Timbalan Ketua Polis Johor, Timbalan Pesuruhjaya Polis (DCP) Hoo Chuan Huat, berkata sepanjang operasi dari 19 hingga 24 Mac, sebanyak 1,506 kes kemalangan direkodkan berbanding 1,642 kes pada 2025.