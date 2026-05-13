Pakatan Harapan Johor didakwa amal standard dwitara isu Adun lantikan
May 13, 2026 | 5:31 PM
Ketua Pergerakan Pemuda Umno Johor, Encik Noor Azleen Ambros. - Foto Fail
Pemuda Umno Johor menyifatkan Pakatan Harapan (PH) Johor mengamalkan sikap standard dwitara sekiranya terus membantah pelaksanaan Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) lantikan di Johor tetapi masih menerima sistem sama di negeri lain seperti Pahang dan Sabah.
Ketua Pergerakan Pemuda Umno Johor, Encik Noor Azleen Ambros, berkata PH Johor hanya mempunyai moral politik sekiranya mereka terlebih dahulu mendesak Adun lantikan yang mewakili PH di negeri terbabit meletakkan jawatan.
