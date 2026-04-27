PAS sasar rampas Parlimen Muar, dakwa Syed Saddiq sibuk ‘cengkerama’ dengan Bella
Pesuruhjaya PAS Johor mahu pertahan kerusi Dewan Undangan Negeri Maharani pada Pilihan Raya Negeri Johor
Apr 27, 2026 | 6:32 PM
Pesuruhjaya Parti Islam SeMalaysia (PAS) Johor, Datuk Dr Mahfodz Mohamed. - Foto FACEBOOK DATO’ DR MAHFODZ BIN MOHAMED
MUAR: Parti Islam SeMalaysia (PAS) menyasarkan untuk merampas kerusi Parlimen Muar daripada Ahli Parlimennya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, pada Pilihan Raya Umum ke-16 (PRU-16) akan datang.
Pesuruhjaya PAS Johor, Datuk Dr Mahfodz Mohamed, berkata pihaknya juga nekad mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Maharani pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor nanti.
