Topic followed successfullyGo to BHku
PRN Johor: Penyokong Umno boleh ‘bantu’ PN tubuh kerajaan negeri
PRN Johor: Penyokong Umno boleh ‘bantu’ PN tubuh kerajaan negeri
Pengarah Pilihan Raya Pas percaya ahli Umno yang tolak kerjasama Umno, DAP bakal jadi kunci buat PN rampas pentadbiran kerajaan negeri
Apr 27, 2026 | 2:25 PM
PRN Johor: Penyokong Umno boleh ‘bantu’ PN tubuh kerajaan negeri
Pengarah Pilihan Raya Pas Pusat, Datuk Seri Muhammad Sanusi Md Nor. - Foto FACEBOOK MUHAMMAD SANUSI MD NOR
MUAR: Penyokong Umno yang menolak kerjasama dengan DAP dan Pakatan Harapan (PH) boleh ‘membantu’ memenangkan Perikatan Nasional (PN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor akan datang.
Pengarah Pilihan Raya Pas Pusat, Datuk Seri Muhammad Sanusi Md Nor, berkata menerusi bantuan mereka, PN akan dapat menubuhkan kerajaan negeri selepas PRN.
