Kemasukan pelaburan ke Johor sedang diterjemahkan kepada pertumbuhan ekonomi merentas sektor, termasuk pembuatan, pembinaan, logistik, perkhidmatan dan pertanian, menurut Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Encik Lee Ting Han.

Beliau berkata petunjuk ekonomi menunjukkan bahawa kesan pelaburan terhadap kegiatan perniagaan di negeri itu, dengan Johor merekodkan pertumbuhan 8 peratus pada 2025, tertinggi dalam kalangan negeri di Malaysia.

“Kesan limpahan itu sedang berlaku merentas semua sektor, termasuk pembuatan, pembinaan, logistik dan perkhidmatan. Malah, sektor pertanian juga berkembang,” katanya kepada Berita Harian (BH).

Beliau ditemui selepas menghadiri majlis makan malam ulang tahun ke-20 Iskandar Investment Berhad (IIB) di syarikat studio penggambaran, Iskandar Malaysia Studios, di Iskandar Puteri, pada 3 November.

Encik Lee berkata pandangan pekerja juga penting bagi mendapatkan gambaran sebenar tentang keadaan di lapangan dan bagaimana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasai.

Dalam kenyataan mengenai sambutan itu, beliau berkata kawasan pejabat Medini di Iskandar Puteri kini memasuki fasa pertumbuhan baru melalui perkembangan Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ), khususnya dalam sektor ekonomi digital, teknologi, pendidikan dan perkhidmatan bernilai tinggi.

Menurutnya, perubahan kawasan tersebut sepanjang dua dekad menunjukkan bagaimana perancangan jangka panjang dapat mengubah landskap sesebuah wilayah melalui pembangunan, pelaburan dan peluang ekonomi.

Sementara itu, Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif IIB, Datuk Idzham Mohd Hashim, berkata kira-kira RM6 bilion ($1.8 bilion) telah dilaburkan dalam prasarana sokongan bagi membangunkan destinasi bersepadu yang merangkumi kegiatan komersial, penjagaan kesihatan, pelancongan, kediaman dan gaya hidup.

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Beliau berkata sepanjang pembangunan portfolio dan rangkaian perniagaannya, IIB menyumbang kepada pewujudan lebih 20,000 pekerjaan serta menjana kira-kira RM860 juta hasil kerajaan.

Kawasan pendidikan EduCity pula kini menempatkan 11 institusi antarabangsa dan telah melahirkan hampir 10,000 graduan.

“Peranan kami bukan sekadar membangunkan tanah atau membina mercu tanda. Peranan kami adalah mewujudkan keadaan yang membolehkan pihak lain melabur, menubuhkan perniagaan dan membantu mereka berkembang,” katanya ketika berucap pada majlis itu.

IIB ditubuhkan pada 3 November 2006, dengan pembangunan awal memerlukan pembinaan jalan serta usaha meyakinkan pelabur dan rakan kerjasama mengenai potensi Iskandar Puteri.

Datuk Idzham berkata manfaat pembangunan perlu melangkaui pencapaian kewangan syarikat dan dirasai oleh masyarakat sekitar.

“Apabila seorang graduan mendapat pekerjaan pertamanya atau sebuah perniagaan tempatan memperoleh pelanggan baru, manfaat pembangunan menjadi nyata,” katanya.

Menurutnya, sejak 2020, IIB menyumbang RM18 juta menerusi zakat dan inisiatif tanggungjawab sosial korporat yang memanfaatkan lebih 90,000 orang di seluruh Johor.

Bagi fasa seterusnya, beliau berkata IIB akan memberikan perhatian kepada prestasi aset serta nilai yang dihasilkan, berpandukan pelan strategik STAR 2040.

Medini akan terus diperkukuh sebagai destinasi perniagaan dan inovasi, manakala EduCity perlu mempererat hubungannya dengan industri serta peluang pekerjaan.

Beliau berkata JS-SEZ membuka ruang untuk memperkukuh hubungan ekonomi rentas sempadan, menarik pelaburan dan menyokong pengembangan perniagaan.

Namun, minat pelabur antarabangsa perlu diterjemahkan kepada perniagaan yang benar-benar beroperasi di Johor, pekerjaan bermutu dan peluang lebih luas kepada ekonomi negeri.

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