Topic followed successfullyGo to BHku
Pelanggan S’pura berkurang, perniagaan makanan di Johor tertekan kos
Pelanggan S’pura berkurang, perniagaan makanan di Johor tertekan kos
Apr 24, 2026 | 3:36 PM
Pelanggan S’pura berkurang, perniagaan makanan di Johor tertekan kos
Pemilik restoran Desaru Utama Seafood, Encik Muhammad Ashraff Syahmi Rohamizan, berkata bahan mentah terutama makanan laut seperti ketam nipah dan udang kara mengalami turun naik, beliau masih mengekalkan harga menu buat masa ini. - Foto ihsan MUHAMMAD ASHRAFF SYAHMI ROHAMIZAN
Konflik di Asia Barat telah menghimpit rantaian bekalan dan harga bahan mentah, lantas meningkatkan kos operasi dan mula menghakis jumlah pelanggan Singapura di gerai dan restoran makanan Johor.
Peniaga menjangkakan, kenaikan harga makanan mungkin tidak dapat dielakkan dalam masa terdekat, andai kata lonjakan kos operasi ini berterusan.
