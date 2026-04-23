Penangguhan pelan induk JS-SEZ langkah strategik, dasar lebih mampan
Langkah beri ruang kerajaan negeri susun semula perancangan ekoran ketidaktentuan ekonomi sejagat
Apr 23, 2026 | 12:29 PM
Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Johor Bahru, Datuk Jeffrey Lai Jiun Jye. - Foto BH oleh REMAR NORDIN
Penangguhan pelancaran pelan induk dan rangka pelaburan Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) perlu dilihat sebagai langkah penting bagi membolehkan kerajaan negeri merangka dasar terbaik dan lebih mampan untuk masa depan Johor.
Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Johor Bahru, Datuk Jeffrey Lai Jiun Jye, berkata walaupun pihaknya berharap pelan induk itu dapat dilancarkan secepat mungkin, kerajaan negeri perlu diberikan masa mencukupi untuk membuat perancangan terbaik.
