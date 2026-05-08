BATU PAHAT: Seorang pemandu van warga emas yang melanggar seorang murid perempuan Tahun 2 di sebuah sekolah di Parit Sulong, Batu Pahat, Johor, pada 5 Mei lalu, telah didakwa di Mahkamah Majistret Batu Pahat, pada 8 Mei.

Warga emas, Nordin Ithnin, 61 tahun, yang memandu van berkenaan mengaku tidak bersalah atas tuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian kanak-kanak perempuan, Nur Aini Umairah Mohd Fareez, 8 tahun.

