Topic followed successfullyGo to BHku
Pemandu van langgar murid sekolah di Johor didakwa
Pemandu van langgar murid sekolah di Johor didakwa
Jika didapati bersalah, tertuduh boleh dipenjara maksimum 10 tahun dan denda sehingga RM50,000
May 8, 2026 | 1:46 PM
Pemandu van langgar murid sekolah di Johor didakwa
Warga emas, Nordin Ithnin 61 tahun (kiri), mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat, Johor, pada 8 Mei, atas tuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang murid Tahun 2 sebuah sekolah di Parit Sulong, Batu Pahat, Johor, Nur Aini Umairah Mohd Fareez, 8 tahun, pada 5 Mei lalu. - Foto JABATAN PENERANGAN MALAYSIA
BATU PAHAT: Seorang pemandu van warga emas yang melanggar seorang murid perempuan Tahun 2 di sebuah sekolah di Parit Sulong, Batu Pahat, Johor, pada 5 Mei lalu, telah didakwa di Mahkamah Majistret Batu Pahat, pada 8 Mei.
Warga emas, Nordin Ithnin, 61 tahun, yang memandu van berkenaan mengaku tidak bersalah atas tuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian kanak-kanak perempuan, Nur Aini Umairah Mohd Fareez, 8 tahun.
Laporan berkaitan
Bapa murid 8 tahun maut dilanggar van di Johor maafkan pemandu van May 7, 2026 | 2:41 PM
Murid 8 tahun maut dilanggar van di sekolah di JohorMay 6, 2026 | 1:16 PM
Drebar treler diberkas sebab langgar dua budak di WoodandsJul 22, 2024 | 2:03 PM
6 murid maut apabila bas sekolah langgar pokok di ASJul 15, 2024 | 3:45 PM