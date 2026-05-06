Murid 8 tahun maut dilanggar van di sekolah di Johor
May 6, 2026 | 1:16 PM
Murid Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Seri Maimon, di Parit Sulong, Batu Pahat, Johor, Nur Aini Humairah, 8 tahun, maut dilanggar van ketika waktu pulang sekolah kira-kira 12.30 tengah hari, 5 Mei. - Foto tular NSTP
BATU PAHAT: Seorang murid berusia lapan tahun maut selepas dilanggar sebuah van menghantar barang dalam kejadian di depan pintu pagar sebuah sekolah di Parit Sulong, Batu Pahat, Johor, pada 5 Mei.
Lebih menyayat hati, kejadian itu berlaku hanya beberapa minit sebelum ketibaan ibu mangsa, Cik Asmilah Tukiran, 37 tahun, untuk menjemput Nur Aini Humairah, murid Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Seri Maimon itu, pulang sebaik sesi persekolahan tamat.
