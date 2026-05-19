JOHOR BAHRU: Pergerakan Pemuda Barisan Nasional (BN) Johor menyifatkan keputusan gabungan itu untuk bertanding di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor akan datang sebagai langkah tepat bagi memperkukuh mandat rakyat serta mengekalkan kestabilan politik negeri.