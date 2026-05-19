Pemuda BN Johor pertahan keputusan tanding semua 56 kerusi DUN
May 19, 2026 | 2:07 PM
Ketua Pemuda Umno Johor, Encik Noor Azleen Ambros (tengah); Ketua Pemuda Persatuan Cina Malaysia (MCA) Johor, Encik Heng Zhi Li (kiri); serta Ketua Pemuda Parti Kongres India (MIC) Johor, Encik Mohan Arunachalam (kanan). - Foto UMNO JOHOR
JOHOR BAHRU: Pergerakan Pemuda Barisan Nasional (BN) Johor menyifatkan keputusan gabungan itu untuk bertanding di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor akan datang sebagai langkah tepat bagi memperkukuh mandat rakyat serta mengekalkan kestabilan politik negeri.
Dalam satu kenyataan bersama, sayap pemuda BN Johor berkata keputusan yang diumumkan Pengerusi BN Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, pada 16 Mei adalah selaras dengan amalan demokrasi matang.
