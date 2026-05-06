Pemuda PKR tuntut Anwar beri penjelasan status pengampunan Najib
May 6, 2026 | 1:44 PM
Dari kiri Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim; Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi dan mantan Perdana Menteri yang dipenjarakan, Encik Najib Tun Razak. - Foto fail
KUALA LUMPUR: Sayap Pemuda Parti Keadilan Rakyat (PKR) mendesak parti itu segera mengisytiharkan pendirian rasmi berhubung isu pembebasan penuh mantan Perdana Menteri, Encik Najib Tun Razak, susulan kenyataan terbaharu Presiden Umno, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.
Ketua Pemuda PKR Wilayah Persekutuan, Encik Asheeq Ali Sethi Alivi, menegaskan pendirian yang jelas mesti diumumkan segera, setelah Datuk Ahmad Zahid kembali membangkitkan isu pengampunan diraja untuk Najib.
