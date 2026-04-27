Najib tarik balik rayuan tahanan rumah, kekal di Penjara Kajang
Apr 27, 2026 | 1:50 PM
Bekas Perdana Menteri Malaysia yang dipenjarakan, Encik Najib Tun Razak (kiri). - Foto fail
KUALA LUMPUR: Bekas Perdana Menteri Malaysia yang dipenjarakan, Encik Najib Tun Razak, menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, yang tidak membenarkan beliau menjalani baki hukuman penjara sebagai tahanan rumah.
Ini bermakna Encik Najib kekal menjalani baki hukuman enam tahun di Penjara Kajang, Selangor, bersabit kesalahan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta ($13.53 juta).
