PASIR GUDANG: Pergerakan Pemuda Umno Bahagian Pasir Gudang menyatakan komitmen penuh untuk mempertahankan Dewan Undangan Negeri (DUN) Permas serta merampas semula DUN Johor Jaya pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor akan datang.

Naib Ketua Pergerakan Pemuda Umno Bahagian Pasir Gudang, Encik Mohd Khairul Azlan Sulong berkata pihaknya menyambut baik kenyataan Menteri Besar Johor merangkap Pengerusi Barisan Nasional (BN) Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi bahawa BN Johor akan bertanding di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada PRN akan datang.