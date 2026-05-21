Topik diikutiPergi ke BHku
Pemuda Umno Pasir Gudang tekad pertahan Permas, rampas semula Johor Jaya
Pemuda Umno Pasir Gudang tekad pertahan Permas, rampas semula Johor Jaya
May 21, 2026 | 4:45 PM
Pemuda Umno Pasir Gudang tekad pertahan Permas, rampas semula Johor Jaya
Naib Ketua Pergerakan Pemuda Umno Bahagian Pasir Gudang, Encik Mohd Khairul Azlan Sulong. - Foto Ihsan MOHD KHAIRUL AZLAN SULONG
PASIR GUDANG: Pergerakan Pemuda Umno Bahagian Pasir Gudang menyatakan komitmen penuh untuk mempertahankan Dewan Undangan Negeri (DUN) Permas serta merampas semula DUN Johor Jaya pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor akan datang.
Naib Ketua Pergerakan Pemuda Umno Bahagian Pasir Gudang, Encik Mohd Khairul Azlan Sulong berkata pihaknya menyambut baik kenyataan Menteri Besar Johor merangkap Pengerusi Barisan Nasional (BN) Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi bahawa BN Johor akan bertanding di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada PRN akan datang.
Laporan berkaitan
Pemuda Umno pertikai ungkapan Anwar sifatkan pemimpin muda ‘budak-budak’May 21, 2026 | 2:20 PM
Umno Johor yakin rakyat mampu nilai wakil rakyat konsisten berkhidmatMay 20, 2026 | 3:20 PM
Pakatan Harapan Johor diminta henti ‘obses kerusi’May 19, 2026 | 6:10 PM