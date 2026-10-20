KUALA LUMPUR: Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (RoS) membatalkan pendaftaran Perikatan Nasional (PN) pada 20 Oktober, mencetuskan reaksi berbeza antara kepimpinan gabungan itu dengan Bersatu.

Setiausaha Agung PN, Datuk Seri Takiyuddin Hassan, mendakwa tindakan tersebut bermotif politik menjelang Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka dan akan dicabar di mahkamah.

Sebaliknya, Setiausaha Agung, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, mendakwa pembatalan itu berpunca daripada pelanggaran perlembagaan PN oleh kepimpinan gabungan yang diterajui Parti Islam SeMalaysia (PAS).

Dalam kenyataannya, RoS memaklumkan bahawa keputusan dibuat selepas meneliti maklum balas PN bertarikh 12 Oktober terhadap notis yang dikeluarkan pada 22 September.

Menurut jabatan itu, penjelasan PN tidak dapat menyangkal asas pembatalan atau memberikan kewajaran kukuh untuk mengekalkan pendaftarannya.

“Sehubungan itu, Pendaftar Pertubuhan telah membuat keputusan untuk membatalkan pendaftaran Perikatan Nasional di bawah subperenggan 13(1)(c)(iv) Akta Pertubuhan 1966,” tambah RoS.

Jabatan itu tidak memperincikan asas pembatalan dalam kenyataannya, tetapi menegaskan setiap pertubuhan berdaftar wajib mematuhi undang-undang dan perlembagaan masing-masing.

Datuk Takiyuddin mempersoalkan pembatalan yang dibuat dua hari sebelum Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dijadual mendengar permohonan PN untuk menangguhkan tindakan Pendaftar mengeluarkan notis ketidakpatuhan dan menggantung kegiatan gabungan itu.

Menurutnya, mahkamah memberikan kebenaran semakan kehakiman pada 13 Oktober dan menetapkan pendengaran permohonan penangguhan pada 22 Oktober.

Beliau mendakwa permintaan bertulis PN supaya tiada tindakan lanjut diambil sementara menunggu pendengaran, tidak dijawab.

“Kerajaan yang menghormati kedaulatan undang-undang sepatutnya memberikan ruang kepada mahkamah untuk memutuskan permohonan tersebut, dan menjelaskan mengapa tempoh dua hari pun tidak dapat ditunggu,” katanya.

Beliau mendakwa urutan tindakan itu menimbulkan persoalan mengenai tujuan politik, dengan pembatalan berlaku 11 hari sebelum penamaan calon PRN Melaka.

“PN akan mencabar kesahihan Perintah Pembatalan dan memohon supaya pelaksanaan serta segala kesannya ditangguhkan sementara menunggu penentuan mahkamah,” katanya.

Sementara itu, Datuk Azmin mendakwa kepimpinan PN menafikan hak Bersatu untuk menghadiri, memberikan pendapat dan mengundi dalam mesyuarat Majlis Tertinggi pada 16 Julai, sekali gus melanggar perlembagaan gabungan.

Menurutnya, Bersatu mengemukakan aduan pada 11 Ogos dan memberikan keterangan kepada RoS pada 18 Ogos.

“Aduan yang dibuat oleh Bersatu pada 11 Ogos 2026 adalah bertujuan untuk memastikan PN diurus dengan prinsip kebertanggungjawaban, ketelusan dan berintegriti serta mematuhi semua kehendak undang-undang dan Perlembagaan Parti,” katanya.

Beliau berkata Bersatu akan meneliti keputusan penuh RoS dan membincangkan langkah seterusnya dalam Majlis Pimpinan Tertinggi parti.