Penemuan rangka bayi di laman rumah: 5 termasuk 4 sekeluarga disambung reman
Remaja 19 tahun dipercayai ibu mangsa antara yang ditahan
Mar 30, 2026 | 3:29 PM
Pasukan forensik ketika melakukan siasatan penemuan rangka bayi di laman sebuah rumah di Kelemak, Alor Gajah, Melaka, pada 25 Mac. - Foto pembaca HARIAN METRO
ALOR GAJAH: Tempoh reman lima individu, termasuk empat sekeluarga, disambung tiga hari lagi sehingga 1 April berhubung penemuan rangka bayi yang ditanam di hadapan sebuah rumah di Kelemak, Alor Gajah, Melaka.
Ketua Polis Melaka, Datuk Dzulkhairi Mukhtar, mengesahkan perintah lanjutan reman sehingga 1 April itu melibatkan kesemua suspek berusia 16 hingga 40 tahun.
