Pengasuh sebabkan kematian bayi 15 bulan dipenjara setahun
Mar 30, 2026 | 6:31 PM
Pengasuh kepada ‘Baby Syifaa’, Khairunnisa Ahmad Damanhuri, 41 tahun (tengah), dijatuhi hukuman penjara setahun di Mahkamah Sesyen Seremban, Negeri Sembilan, atas pertuduhan melakukan pengabaian sehingga menyebabkan kematian bayi itu, pada 2022. - Foto NSTP
SEREMBAN (Negeri Sembilan): Pengasuh kepada ‘Baby Syifaa’ atau nama sebenarnya, Nour Rania Asyifaa, dijatuhi hukuman penjara setahun oleh Mahkamah Sesyen Seremban, Negeri Sembilan. Hukuman ini dikenakan atas pertuduhan pengabaian yang membawa kepada kematian bayi itu pada 2022.
Hakim N Kanageswari menjatuhkan hukuman tersebut ke atas tertuduh, Khairunnisa Ahmad Damanhuri, 41 tahun, pada hari terakhir perbicaraan kes yang menyayat hati ini, melibatkan bayi berusia 15 bulan di Bandar Sri Sendayan, Seremban.
