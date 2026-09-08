JOHOR BAHRU: Seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun persekutuan di Johor ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta menyalahgunakan kuasa membabitkan kira-kira RM1.6 juta ($500,806).

Suspek lelaki berusia lingkungan 40-an itu ditahan kira-kira 7.30 malam ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Johor.

Menurut sumber, siasatan awal mendapati perbuatan tersebut dipercayai dilakukan antara 2016 dengan 2025 dan melibatkan urusan permohonan lot tapak perumahan di atas tanah kerajaan.

Suspek dipercayai memperdaya 400 pemohon dengan meminta bayaran kira-kira RM4,000 daripada setiap seorang bagi menguruskan permohonan lot tapak rumah.

Jumlah keseluruhan wang yang dikutip dianggarkan mencecah RM1.6 juta.

Suspek turut disyaki menyeleweng wang berkenaan untuk kegunaan sendiri dengan membuat pengeluaran daripada akaun bank jawatankuasa terbabit menggunakan invois palsu.

Sementara itu, Pengarah SPRM Johor, Datuk Hairuzam Mohmad Amin @ Hamim mengesahkan penahanan tersebut.

“Kes disiasat mengikut Seksyen 16(a)(A), Seksyen 18 dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009,” katanya.

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Seksyen terbabit merangkumi kesalahan meminta atau menerima sogokan, mengemukakan tuntutan yang mempunyai butiran palsu serta menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapatkan suapan.

Datuk Hairuzam berkata suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangannya selesai.

Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor berkata siasatan SPRM berkenaan tidak melibatkan mana-mana anggota pentadbiran atau pegawai kerajaan Johor.

Menurutnya, perkara itu perlu diperjelaskan bagi mengelakkan spekulasi mengenai kes tersebut.

“Untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, siasatan kes ini tidak melibatkan mana-mana pihak dalam pentadbiran kerajaan negeri Johor, sama ada dalam kalangan anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau pegawai kerajaan negeri.

“Saya berharap semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi atau mengaitkan kes ini dengan pentadbiran kerajaan Johor,” katanya dalam kenyataan pada 8 September.

Beliau berkata kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada SPRM dan proses undang-undang.

Beliau juga menegaskan bahawa kerajaan negeri tidak akan bertolak ansur terhadap pihak yang mengambil kesempatan atau menyalahgunakan kedudukan dalam urusan perumahan rakyat.

“Saya tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pihak yang cuba mengambil kesempatan, menipu rakyat atau menyalahgunakan kedudukan untuk mendapatkan keuntungan peribadi dalam apa juga urusan berkaitan perumahan rakyat.

“Amanah sebesar ini tidak boleh dicemari oleh segelintir pihak yang sanggup mengambil kesempatan atas harapan dan kesusahan rakyat untuk memiliki rumah,” katanya.

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