PONTIAN: Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menjangkakan kira-kira 70 peratus daripada 2.7 juta pengundi berdaftar akan menunaikan tanggungjawab pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor, pada 11 Julai berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen.

Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Haron, berkata sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran mengundi akan dibuka di seluruh Johor dan penutupan pusat mengundi adalah berbeza mengikut lokasi.

“Yang paling awal adalah pada 11 pagi di Pulau Besar, Mersing, diikuti Pulau Aur dan Pulau Pemanggil pada pukul 12 tengah hari.

“Sebanyak 17 pusat mengundi pula ditutup pada 2 petang, 42 pusat mengundi pada 4 petang dan selebihnya, iaitu 1,114 pusat mengundi, akan ditutup pada 6 petang,” katanya kepada pihak media selepas meninjau proses semakan peti undi di Dewan Serbaguna Permas, di Pontian, Johor pada 10 Julai.

Menurut Datuk Ramlan, seramai 43,046 petugas SPR daripada Pegawai Pengurus sehingga kerani pengundian digerakkan selain pihaknya turut mengeluarkan 24,677 kertas undi pos yang perlu diterima semula sebelum 6 petang pada 11 Julai untuk dikira, lapor Kosmo!.

Mengulas mengenai aduan berkaitan pilihan raya, beliau berkata, SPR menerima 753 aduan sepanjang tempoh kempen, selain 63 laporan polis dan tiga laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Kakitangan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) membuat pemeriksaan ketika proses semakan peti undi di Dewan Serbaguna Permas, Pontian.
Kakitangan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) membuat pemeriksaan ketika proses semakan peti undi di Dewan Serbaguna Permas, Pontian. - Foto FACEBOOK SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Terdahulu, SPR dalam satu kenyataan meminta semua majikan memberikan tempoh yang munasabah kepada pekerja yang layak mengundi bagi membolehkan mereka menunaikan tanggungjawab pada PRN Johor ke-16 pada 11 Julai.

Gesaan itu dibuat susulan kebimbangan orang ramai bahawa terdapat kemungkinan segelintir majikan tidak membenarkan pekerja mereka keluar mengundi.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Sebanyak 5,006 perkahwinan Islam dicatatkan pada 2025, lebih rendah daripada 5,527 perkahwinan pada 2020 semasa Covid-19 melanda dan sekatan gerakan dilaksana di sini.

Jumlah perkahwinan Islam di S’pura merosot ke paras terendah dalam sedekad pada 2025

Jul 10, 2026 | 4:00 PM
Pengurus The Coffeehood & Tea Hall, Encik Nuh Mohd, bersama anggota pasukan pemasaran, Cik Amira Ramlan, berharap konsep kedai kopi berhawa dingin yang menghimpunkan pelbagai jenama makanan halal tempatan di bawah satu bumbung dapat menawarkan lebih banyak pilihan kepada penduduk Sengkang dan sekitarnya.

The Coffeehood & Tea Hall tawar pengalaman kedai kopi berhawa dingin di Sengkang

Jul 10, 2026 | 10:47 AM
Konsep ‘tangan raksasa’ yang menghulurkan pesanan kepada pelanggan menerusi bukaan pada dinding kedai di Arab Street.

Bekas pramugara buka kedai jual kopi guna ‘tangan raksasa’

Jul 10, 2026 | 4:02 PM
Gillman Barracks, Lembaga Perumahan dan Pembangunan

6 bangunan era kolonial di Gillman Barracks bakal diroboh demi bina jalan raya di kawasan perumahan

Jul 10, 2026 | 3:35 PM
baucar GST, kos sara hidup, penjimatan isi rumah

1.5j warga akan terima Baucar GST sehingga $850 tunai pada Ogos

Jul 9, 2026 | 8:21 PM
Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Yayasan Mendaki, Encik Mohamed Feroz Mohamed Akber.

Kajian Mendaki: Aspirasi ibu bapa Melayu/Islam bukan sekadar kejayaan akademik

Jul 9, 2026 | 8:18 PM
Mohamad Zakir Jaafar, yang kini berusia 55 tahun, mengaku bersalah atas dua tuduhan merogol dan satu tuduhan mencabul kehormatan.

Lelaki mengaku bersalah cabul, rogol wanita 71 tahun dengan demensia

Jul 7, 2026 | 8:12 PM
Malaysia, Johor , Pilihan Raya Negeri (PRN), Muda, Bersama, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, calon muda

Calon muda beri warna baharu kepada PRN Johor

Jul 3, 2026 | 3:35 PM
kecergasan inklusif

Sesi latihan intensif gim Fire City perkasa golongan kurang upaya penglihatan

Jun 2, 2026 | 5:30 AM
Pakar menyarankan capaian Pusat Aktiviti Warga Emas (Pawe) yang dikendalikan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat diperluas untuk membantu warga emas terus aktif dan bermasyarakat.

Warga emas berdepan krisis kesunyian jika sokongan sosial lemah

May 13, 2026 | 2:14 PM

Menurut kenyataan itu, setiap pekerja yang berdaftar sebagai pemilih perlu diberikan peluang sewajarnya untuk menunaikan tanggungjawab sebagai warganegara pada hari pengundian.

SPR turut mengingatkan semua majikan supaya mematuhi Seksyen 25 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 (Akta 5), yang memperuntukkan majikan hendaklah memberikan tempoh yang munasabah kepada pekerja untuk keluar mengundi.

Menurut SPR, majikan juga tidak dibenarkan membuat sebarang potongan gaji, saraan atau mengenakan apa-apa penalti terhadap pekerja semata-mata kerana mereka menunaikan tanggungjawab mengundi.

“Mana-mana majikan yang secara langsung atau tidak langsung enggan memberikan tempoh yang munasabah atau menghalang pekerja daripada mengundi adalah melakukan suatu kesalahan.

“Jika disabitkan, mereka boleh dikenakan denda sehingga RM5,000 ($1,586) atau dipenjarakan selama tempoh setahun,” menurut kenyataan itu.

Laporan berkaitan
PRN Johor: Belia bukan hanya mahu kerja, gaji juga perlu cukupJul 10, 2026 | 5:30 AM
PRN Johor: Jumlah keluar mengundi awal cecah 82 peratusJul 7, 2026 | 5:34 PM
Panduan ringkas fahami PRN JohorJun 29, 2026 | 4:18 PM
PRN JOHORPILIHAN RAYA NEGERI JOHORSPRkertas undiPERSEDIAAN