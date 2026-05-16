Pengerusi Perikatan Nasional dilantik ketua pembangkang baru M’sia
PN turut umum ia bersedia kerjasama dengan parti lain jelang pilihan raya umum
May 16, 2026 | 5:04 PM
Datuk Seri Dr Ahmad Samsuri Mokhtar menggantikan mantan timbalan presiden Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang. - Foto BERNAMA
PETALING JAYA: Pengerusi Perikatan Nasional (PN), Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar telah dilantik sebagai Ketua Pembangkang di Malaysia.
Pelantikan Dr Ahmad Samsuri, yang juga merupakan Menteri Besar Terengganu, diputuskan oleh majlis agung PN pada 16 Mei.
