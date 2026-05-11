Lawatan SM Lee ke pantai timur M’sia tonjol kepentingan hubungan peringkat negeri
May 11, 2026 | 7:14 PM
Walaupun wujud perbezaan, Singapura dan Malaysia sentiasa berusaha keras untuk memastikan hubungan dua hala yang lama terjalin terus dikekalkan dan diperkukuhkan di peringkat nasional dan juga negeri.
Lawatan terkini Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong, ke Pahang dan Terengganu menekankan kepentingan hubungan dua hala tersebut, sekali gus menunjukkan bagaimana kededua Singapura dan Malaysia adalah ‘jiran buat selama-lamanya’.
