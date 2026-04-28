Topic followed successfullyGo to BHku
Pengorbanan suami ulang-alik 700km setiap minggu berakhir tragedi
Apr 28, 2026 | 12:00 PM
Perjalanan ulang-alik Encik Azman Mazni setiap minggu melebihi 700 kilometer dari Sabah ke Sarawak merentasi Brunei bertukar tragedi apabila beliau terlibat kemalangan pada 25 April. - Foto FACEBOOK S FAIZZUL SYAR
SHAH ALAM: Seorang kakitangan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) yang sanggup berulang-alik lebih 700 kilometer (km) setiap minggu demi keluarga, dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya pada 25 April lalu.
Mangsa, Encik Azman Mazni, menghembuskan nafas terakhir ketika menunggang motosikal dalam perjalanan pulang dari Papar, Sabah, menuju ke rumahnya di Sibu, Sarawak.
