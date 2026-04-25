Topic followed successfullyGo to BHku
Pemandu trak ditahan selepas kemalangan nahas libatkan lelaki 69 tahun di Bukit Panjang
Pemandu trak ditahan selepas kemalangan nahas libatkan lelaki 69 tahun di Bukit Panjang
Apr 25, 2026 | 11:02 PM
Pemandu trak ditahan selepas kemalangan nahas libatkan lelaki 69 tahun di Bukit Panjang
Seorang pemandu lori lelaki berusia 39 tahun telah ditahan kerana memandu secara cuai sehingga menyebabkan kematian. - Foto SHIN MIN
Seorang pejalan kaki lelaki berusia 69 tahun terlibat dalam kemalangan dengan sebuah trak di Bukit Panjang pada 25 April.
Beliau didapati tidak sedarkan diri ketika dibawa ke Hospital Woodlands dan kemudian meninggal dunia di sana.
