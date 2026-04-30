Suspek pukul isteri hingga keguguran pernah kahwin 9 kali
Suspek pukul isteri hingga keguguran pernah kahwin 9 kali
Apr 30, 2026 | 2:55 PM
Suspek pukul isteri hingga keguguran pernah kahwin 9 kali
Encik Mohd Firdaus Moktar, 45 tahun (kiri), iaitu abang kepada wanita berusia 39 tahun yang mengalami keguguran akibat menjadi mangsa pukul suaminya menunjukkan laporan polis berkaitan adik perempuannya (kanan). - Foto ihsan MOHD FIRDAUS MOKTAR
ALOR SETAR (Kedah): Siasatan polis terhadap seorang suspek kes pukul isteri sehingga parah dan mengalami keguguran di Sungai Petani, Kedah, minggu lalu, membongkar modus operandi lelaki itu yang menyasarkan wanita penjawat awam untuk dijadikan isteri bagi menyara hidupnya.
Ketua Polis Kedah, Datuk Adzli Abu Shah, berkata hasil siasatan mendapati suspek yang berusia 43 tahun itu telah berkahwin sebanyak sembilan kali dan kesemua isteri serta bekas isterinya bekerja sebagai penjawat awam.
