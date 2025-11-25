Palang besi yang dianggarkan seberat 100 kilogram, tertanggal dari lori pengangkutan dan menembusi cermin hadapan kenderaan pelbagai guna (MPV), lalu terhentak muka mangsa. - Foto THE STAR

Palang besi yang dianggarkan seberat 100 kilogram, tertanggal dari lori pengangkutan dan menembusi cermin hadapan kenderaan pelbagai guna (MPV), lalu terhentak muka mangsa. - Foto THE STAR

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

BATU PAHAT: Perjalanan keluarga ke Felda Pemanis, Segamat, bertukar menjadi tragedi apabila seorang anggota keluarga maut selepas terkena palang besi yang tertanggal dari lori jongket atau tipper truck di Jalan Sri Bengkal, Sri Gading, pada pagi 24 November.

Mangsa, Encik Juhari Murid, 63 tahun, sedang dalam perjalanan bersama isteri Cik Zaina Khalid, 58 tahun, dalam sebuah kenderaan pelbagai guna (MPV) yang dipandu adiknya, Encik Aspar, 56 tahun, bersama dua adik-beradik lain dari Senggarang, Batu Pahat.

Palang besi tersebut, dianggarkan seberat 100 kilogram, tertanggal dari lori tersebut dan menembusi cermin hadapan MPV, lalu terhentak muka mangsa, lapor Sinar Harian.

Semua penumpang lain terselamat kecuali Encik Juhari.

Anak lelaki mangsa, Cik Noor Shahin, 31 tahun, menerima panggilan daripada sepupunya yang memaklumkan tentang kejadian yang meragut nyawa bapanya itu.

“Saya terus bergegas dari Muar ke Hospital Sultanah Nora Ismail (HSNI) Batu Pahat selepas dimaklumkan mengenai kejadian itu,” katanya ketika ditemui di Unit Forensik pada 24 November.

Beliau berkongsi bahawa sehari sebelum kejadian, beliau sempat melakukan panggilan video dengan bapanya, yang sangat teruja untuk bertemu cucunya yang baru berusia tiga bulan.

“Semalam, ayah saya sangat gembira. Beliau kata tidak sabar untuk bertemu cucunya. Saya sepatutnya pulang dari Muar hari ini untuk menemuinya.

“Minggu lepas, saya kembali ke Batu Pahat dan kami bertemu seperti biasa. Ayah saya sangat penyayang terhadap empat anak dan cucunya,” tambahnya.

Beliau berharap pihak berkuasa mengambil tindakan sewajarnya kerana kejadian itu telah meragut nyawa bapanya.

Pengebumian dijangka diadakan di Tanah Perkuburan Kampung Parit Simpan, Senggarang, selepas solat maghrib pada 24 November.

Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Penolong Pesuruhjaya Shahrulanuar Mushaddat Abdullah Sani, berkata mangsa yang duduk di kerusi penumpang hadapan mengalami kecederaan teruk di kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan dari Klinik Kesihatan Sri Gading.

“Pemeriksaan awal mendapati kemalangan berlaku ketika kereta dalam perjalanan dari Parit Yaani menuju ke Segamat.

“Setibanya di lokasi, objek yang dipercayai komponen coupling shaft tertanggal dari lori yang datang dari arah bertentangan, lalu merempuh cermin hadapan kereta.