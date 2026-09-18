SEPANG (Selangor): Tuanku Muhriz Tuanku Munawir, yang pulang sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang sah, disambut dengan penuh mesra oleh para penyokong susulan perkembangan yang berlaku di negeri itu.

Tuanku Muhriz, yang sebelum itu berada di luar negara, mengucapkan terima kasih kepada kira-kira 200 penyokong yang hadir dan menyatakan bahawa sokongan mereka mendorong beliau untuk kembali ke negeri itu bagi menyelesaikan kemelut berhubung kedudukan beliau sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan.

“Terima kasih atas sokongan padu anda.

“Saya akan balik istana untuk selesaikan masalah ini,” kata Tuanku Muhriz.

Kenyataan itu menyusul sejurus beliau tiba di hadapan penyokong dan rakyat di hadapan Bilik Khas, Tingkat 5, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) pada 17 September.

Beliau berkata demikian sebaik diajukan soalan oleh wartawan yang hadir membuat lliputan ketibaan beliau di KLIA.

Beliau turut menzahirkan penghargaan atas sokongan yang diberikan termasuk yang menyambut ketibaannya di KLIA malam 17 September.

Tuanku Muhriz juga berkata beliau akan pulang ke Istana Seri Menanti di Negeri Sembilan, lapor Kosmo!.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak dikehendaki mematuhi semua syarat yang ditetapkan untuk terus menjalani baki hukuman sebagai tahanan di rumah.

Najib diberi pengampunan bersyarat, jalani baki hukuman di rumah

Sep 18, 2026 | 1:09 PM
Bekas pengarah kanan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Razak Mohamed Lazim, telah dijatuhkan hukuman penjara 7 minggu.

Bekas pengarah MUIS dipenjara 7 minggu atas salah guna komputer, seleweng wang

Sep 18, 2026 | 1:51 PM
Anggota bomba berusaha memadamkan kebakaran belukar di Taman Permata, Johor Bahru.

Kes kebakaran terbuka di Johor melonjak 226 peratus

Sep 18, 2026 | 1:25 PM
Pasukan di sebalik Projek ‘Achieving Resilient and Inspiring Families’ (Projek Arif) terdiri daripada (dari kiri) Dr Suzanna Sulaiman, Dr Nur Adila Ahmad Hatib, Encik Mohamad Helmy Mohamad Isa dan Cik Siti Nurzakiah Zaran. Mereka menerima Anugerah Pasukan Cemerlang Penjagaan Masyarakat Nasional di Anugerah Kecemerlangan Perubatan Nasional pada 17 September.

Pasukan KKH-MUIS raih anugerah jagaan kesihatan tertinggi bantu pasangan Islam

Sep 18, 2026 | 12:55 PM
Seorang pelajar memegang sepanduk bertulis ‘Katakan tidak kepada perkauman, katakan tidak kepada Hanson’ ketika menyertai bantahan terhadap Senator Pauline Hanson dan parti One Nation pimpinannya di Sydney, Australia, pada 17 September 2026. Bantahan berlangsung ketika isu imigresen semakin menjadi perhatian politik, dengan One Nation menggesa pengurangan lebih besar jumlah migran, sedang kerajaan Parti Buruh mengumumkan peraturan baru bagi mengetatkan kemasukan pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti.

Australia ketatkan visa pelajar, bekerja sambil bercuti dalam usaha kurangkan migran

Sep 18, 2026 | 12:17 PM
lelaki cabul keluarga, hukuman penjara 21 tahun, kesalahan seksual berterusan

Warga emas dijel 21 tahun cabul 11 perempuan termasuk anak, cucu sendiri

Sep 17, 2026 | 6:35 PM
barang keperluan, pengagihan makanan, rezeki bergerak

Pernah ikat perut, pasangan kini ‘gerakkan rezeki’ bantu keluarga lain

Sep 17, 2026 | 3:07 PM
Sejak lebih dua dekad lalu, Encik Salil Mohamed Ali (depan, berbaju biru) aktif di Masjid Alkaff Kampung Melayu dan menyambut baik kerja peningkatan masjid. Gambar kenangan membungkus bubur sempena Ramadan.

Imbau sejuta kenangan berbakti lebih dua dekad di masjid

Sep 18, 2026 | 5:30 AM
podcast BH, Podcast dan perbincangan DNA dan NoTapis Berita Harian

BH anjur podcast ‘Live’ bincang isu ‘grooming’, keselamatan kanak-kanak

Sep 12, 2026 | 3:38 PM
Pihak berkuasa Thailand sedang menyiasat sebuah klinik di Bangkok selepas usahawan Britain kelahiran Nigeria, Encik Igho Ubiribo, 43 tahun, meninggal dunia pada 6 Mac susulan suntikan pembesaran zakar menggunakan asid hialuronik. Koroner di London memutuskan bahawa prosedur kosmetik itu menyebabkan embolisme pulmonari yang membawa kepada kematiannya.

Thailand siasat warga Britain maut suntikan pembesaran zakar

Sep 9, 2026 | 3:29 PM

Sebelum ini, barisan Exco Kerajaan Negeri Sembilan menyatakan proklamasi penurunan takhta Tuanku Muhriz adalah sah dan mengiktiraf Tuanku Nadzaruddin Tuanku Ja’afar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang baharu.

Bagaimanapun, Dewan Keadilan dan Undang (DKU) menegaskan Tuanku Muhriz kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang sah.

Laungan ‘Daulat Tuanku’ mengiringi keberangkatan tiba beliau di KLIA pada malam 17 September.

Terbaharu, MalaysiaGazette melaporkan Jabatan Peguam Negara (AGC) berpandangan, pengumuman ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) pada 15 September lalu berhubung kedudukan Tuanku Muhriz tidak mempunyai kesan di sisi undang-undang.

Katanya, Menteri Besar dan MMKN Negeri Sembilan tiada kuasa unilateral untuk menamatkan atau mengosongkan jawatan Yang di-Pertuan Besar.

Katanya, kesahan dan kesan Proklamasi untuk menurunkan Tuanku Muhriz hendaklah ditentukan menerusi proses Perlembagaan dan undang-undang yang sah, terutamanya Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan (UUTKNS).

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Hari M’sia 2026: Warga diingat agar hargai keharmonian, perkukuh perpaduanSep 16, 2026 | 6:33 PM
Kemelut perebutan takhta Yang di-Pertuan Besar N. Sembilan kian meruncingSep 17, 2026 | 6:22 PM
MALAYSIA POLITICS; POLITIK MALAYSIApolitik malaysiaBarisan NasionalUmnoMALAYSIA; PILIHAN RAYA; BARISAN NASIONAL; PAKATAN HARAPAN; RAFIZI RAMLINegeri Sembilan