JOHOR BAHRU: Penyediaan rumah mampu milik di Johor perlu mengambil kira kemampuan isi rumah secara menyeluruh, termasuk kos perjalanan, akses kepada pekerjaan dan kemudahan harian selepas pembeli memiliki kediaman.

Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata pembangunan perumahan perlu disokong oleh kejiranan yang lengkap bagi membantu penduduk menjalani kehidupan dengan lebih selesa.

“Kita perlu melihat kemampuan keluarga secara menyeluruh, termasuk kos perjalanan dan kemudahan harian selepas mereka memiliki rumah.

“Saya mahu pembangunan perumahan Johor menyediakan kejiranan yang lengkap, dengan sekolah, kemudahan kesihatan, ruang riadah dan hubungan pengangkutan yang membantu rakyat menjalani kehidupan dengan lebih selesa,” katanya dalam satu kenyataan pada 12 Oktober.

Beliau berkata demikian selepas menghadiri Mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) ke-51 di Putrajaya sebagai wakil rasmi Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi.

Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Menurut Datuk Jafni, agenda mesyuarat yang merangkumi rancangan struktur, pembangunan bercampur, pelabuhan dan zon ekonomi khas memberikan perspektif penting kepada perancangan Johor.

Katanya, pertumbuhan negeri perlu disokong oleh penyelarasan lokasi perumahan, industri, perdagangan dan kemudahan awam supaya hubungan antara kawasan tersebut dapat mengurangkan jarak perjalanan serta memperkukuh akses kepada pekerjaan.

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Keselarasan antara dasar negeri, pengezonan guna tanah dan kawalan pembangunan oleh pihak berkuasa perancang tempatan juga perlu diperkukuh bagi memastikan pertumbuhan berlaku secara teratur.

Bagi pembangunan berskala besar, beliau menekankan keperluan meneliti keserasian guna tanah, kepadatan pembangunan, kapasiti jalan raya, bekalan utiliti serta kesannya terhadap masyarakat sekitar.

“Perancangan yang berkesan perlu berasaskan data dan penilaian teknikal supaya pertumbuhan ekonomi disokong oleh keupayaan sebenar kawasan menerima pembangunan,” katanya.

Dalam pada itu, Datuk Jafni berkata agenda pengurusan risiko bencana geologi, termasuk ancaman lubang benam, menekankan kepentingan mengenal pasti risiko sejak peringkat awal perancangan.

Bagi Johor, penelitian terhadap keadaan tanah, saliran, kawasan tadahan dan kapasiti prasarana perlu dilakukan mengikut ciri setiap tapak supaya langkah mengurangkan risiko dapat dikenal pasti.

“Di sebalik setiap keputusan perancangan, ada keselamatan sebuah keluarga, kediaman yang dibina dengan hasil penat lelah dan kehidupan yang perlu kita lindungi,” katanya.

Beliau turut menekankan bahawa penyediaan dan perlindungan ruang awam perlu bergerak seiring dengan pertambahan penduduk.

Taman, kawasan hijau dan ruang rekreasi, katanya, merupakan keperluan sosial yang menyokong kesihatan, interaksi masyarakat serta mutu kehidupan penduduk.

Pada masa sama, pembangunan pelancongan berasaskan warisan geologi perlu mengambil kira pemuliharaan dan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

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