Perkahwinan palsu warga asing demi lesen perniagaan semakin meruncing di Selangor

Kawasan Pasar Borong di Selayang, Selangor, antara yang dikenal pasti menjadi tumpuan perniagaan dimonopoli warga asing. - Foto fail BERNAMA

Kawasan Pasar Borong di Selayang, Selangor, antara yang dikenal pasti menjadi tumpuan perniagaan dimonopoli warga asing. - Foto fail BERNAMA

Perkahwinan palsu warga asing demi lesen perniagaan semakin meruncing di Selangor

Perkahwinan palsu warga asing demi lesen perniagaan semakin meruncing di Selangor

SHAH ALAM: Isu perkahwinan palsu antara warga asing dan wanita tempatan demi mendapatkan lesen perniagaan kini dilaporkan semakin meruncing di Selangor.

Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan, Datuk Ng Suee Lim, menyatakan bahawa amalan ini telah berakar umbi sejak lebih sedekad yang lalu.

Perkahwinan sedemikian sering digunakan sebagai topeng untuk membolehkan warga asing menetap dan berniaga di negara ini secara sah.

“Modus operandi ini antara cabaran yang menyukarkan pihak berkuasa tempatan (PBT) mengambil tindakan kerana lesen perniagaan diperoleh atas nama pasangan yang juga warga tempatan.

“Apabila operasi penguatkuasaan dijalankan, individu terbabit sering memberi alasan mereka hanya membantu pasangan menguruskan perniagaan.

“Kita berdepan dilema untuk mengambil tindakan kerana lesen itu sah dan didaftarkan atas nama warga tempatan,” katanya pada sidang media di Wisma Dewan Undangan Negeri (DUN) Selangor, pada 22 Jun, lapor Harian Metro.

Beliau berkata, PBT menghadapi kesukaran membatalkan lesen tersebut selagi tiada pelanggaran syarat nyata atau kesalahan undang-undang yang berlaku.

Walaupun bimbang dengan lambakan peniaga asing tanpa kawalan, beliau menegaskan bahawa tindakan tegas tetap dikenakan terhadap operasi tanpa lesen.

Kerajaan negeri kini giat bekerjasama dengan Jabatan Imigresen untuk merangka strategi ampuh bagi mengekang fenomena ini di zon perindustrian.