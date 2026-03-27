Konflik Timur Tengah: Penjawat awam M’sia boleh kerja dari rumah secara berperingkat
Sektor swasta digalak laksanakan pendekatan sama; langkah sebagai usaha tangani kenaikan harga bahan api
Mar 27, 2026 | 5:00 PM
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. - Foto fail BERNAMA
Malaysia akan melaksanakan aturan kerja yang lebih fleksibel, termasuk pilihan bekerja daripada rumah (BDR) dalam kalangan penjawat awam, sebagai langkah menangani tekanan bahan api yang tercetus akibat konflik Amerika Syarikat-Iran ketika ini.
Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkata pendekatan itu bertujuan memastikan kelangsungan perkhidmatan awam, di samping menyesuaikan kaedah kerja dengan keperluan semasa ketika harga bahan api termasuk petrol semakin melonjak akibat ketegangan di Asia Barat.
