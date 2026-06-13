PH diingatkan usah bergantung pada kelemahan lawan untuk menang pilihan raya negeri

Pengarah komunikasi Pakatan Harapan, Datuk Fahmi Fadzil, berkata kelemahan pihak lawan tidak seharusnya menjejas persediaan jentera pilihan raya gabungan itu atau membawa kepada sikap sambil lewa. - Foto AGENSI BERITA

Pengarah komunikasi Pakatan Harapan, Datuk Fahmi Fadzil, berkata kelemahan pihak lawan tidak seharusnya menjejas persediaan jentera pilihan raya gabungan itu atau membawa kepada sikap sambil lewa. - Foto AGENSI BERITA

PH diingatkan usah bergantung pada kelemahan lawan untuk menang pilihan raya negeri

PH diingatkan usah bergantung pada kelemahan lawan untuk menang pilihan raya negeri

KUALA PILAH: Pakatan Harapan (PH) mesti bergantung pada kekuatannya sendiri dan bukannya pada kelemahan pihak lawan untuk memastikan kemenangan dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor dan Negeri Sembilan yang akan datang.

Pengarah Komunikasi PH, Datuk Fahmi Fadzil, berkata kelemahan pihak lawan tidak seharusnya menjejas persediaan jentera pilihan raya gabungan itu atau membawa kepada sikap sambil lewa.

“Lemahnya musuh tidak bererti kuatnya kita (PH) dan sebab itu arahan daripada pimpinan adalah supaya jentera dan pasukan dari kalangan Pakatan Harapan mesti kuat.

“Kita harus mempunyai kekuatan tersendiri dan tidak berpaut kepada sama ada kelemahan musuh atau mana-mana pihak yang lain dalam menghadapi perjuangan ini,” katanya kepada media selepas melawat Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI) Seri Menanti, pada 13 Jun.

Datuk Fahmi, yang juga Menteri Komunikasi, mengulas keyakinan PH menghadapi PRN di kedua-dua negeri itu.

Beliau yang juga Ahli Majlis Pimpinan Pusat (MPP) PKR Pusat berkata gabungan berkenaan akan berpegang teguh kepada falsafah ini sambil terus menilai dinamik politik yang berubah-ubah.

“Semestinya kita perlu menilai dinamik politik dari masa ke semasa, bagaimanapun asasnya masih Pakatan Harapan,” katanya.

Datuk Fahmi menambah bahawa PH akan memastikan jentera parti dan pasukan komunikasinya bergerak pantas, berkempen secara berkesan dengan fakta, dan mengiktiraf bahawa pengundi moden menggunakan maklumat merentasi pelbagai saluran.

“Pengundi bergantung pada media massa dan media sosial. Pasukan kita mesti mempunyai keupayaan untuk melibatkan pengundi secara berkesan melangkaui interaksi bersemuka.

“Peruntukan kerusi untuk Johor dan Negeri Sembilan telah dimuktamadkan. Penapisan calon sedang dijalankan dan akan dimuktamadkan tidak lama lagi, dengan nama dijangka diumumkan dalam masa seminggu,” ujarnya.

Mengenai potensi penyebaran berita palsu dan logo parti palsu semasa tempoh kempen, Datuk Fahmi berkata kementeriannya akan bekerjasama dengan Majlis Media Malaysia untuk membendung maklumat salah, terutamanya di platform media sosial.

“Platform media sosial mesti mengambil tindakan segera. Kami telah pun memerhatikan maklumat salah berkaitan pilihan raya negeri di platform seperti TikTok.

“Kami akan mengadakan perbincangan dengan Majlis Media Malaysia dan merancang untuk bertemu dengan penyedia platform media sosial untuk menyelaraskan respons kami. Saya berharap dapat membuat pengumuman mengenainya menjelang Hari Wartawan Nasional,” katanya.

Suruhanjaya Pilihan Raya telah menjadualkan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan mengikut garis masa yang berasingan.

Bagi Johor, hari penamaan calon ditetapkan pada 27 Jun, diikuti dengan pengundian awal pada 7 Julai dan hari pengundian pada 11 Julai.