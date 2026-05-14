Topic followed successfullyGo to BHku
PH Johor dikecam kerana tolak Adun lantikan tapi terima senator
PH Johor dikecam kerana tolak Adun lantikan tapi terima senator
May 14, 2026 | 4:08 PM
PH Johor dikecam kerana tolak Adun lantikan tapi terima senator
Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor, Encik Mohd Hairi Mad Shah. - Foto Fail
JOHOR BAHRU: Pakatan Harapan (PH) Johor dikecam dengan dakwaan bersikap dwistandard: menolak pelantikan Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) di Johor, namun pada masa sama menerima pelantikan senator di peringkat Persekutuan.
Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor, Encik Mohd Hairi Mad Shah berkata kenyataan PH Johor yang mempersoalkan penambahan Adun lantikan bukan sahaja mengelirukan fakta, malah menunjukkan kemunafikan politik.
Laporan berkaitan
Pakatan Harapan Johor didakwa amal standard dwitara isu Adun lantikanMay 13, 2026 | 5:31 PM
Pemuda Umno terbuka terima kemasukan semula tokoh lamaMar 30, 2026 | 3:38 PM