Naib Pengerusi PKR Johor, Encik Jimmy Puah Wee Tse (kanan), ketika melawat projek pembinaan longkang di Kampung Baru Ban Foo, Johor Bahru. - Foto FACEBOOK JIMMY PUAH

JOHOR BAHRU: Pakatan Harapan (PH) Johor menyambut cabaran, menegaskan tiada gentar terhadap khabar angin bekas Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli, yang dilaporkan berminat bertanding di negeri itu di bawah Parti Bersama Malaysia.

Naib Pengerusi PKR Johor, Encik Jimmy Puah Wee Tse, menyifatkan hasrat itu sebagai manifestasi demokrasi, menyatakan keterbukaan Johor kepada persaingan sengit.

Beliau menegaskan, fokus utama PH kekal memperkukuh jentera parti, bersiap sedia menentang mana-mana pihak, termasuk Parti Ikatan Demokratik Malaysia (Muda) atau Parti Warisan.

“Johor adalah sebuah negeri progresif dan istimewa,” ujar beliau, menepis tanggapan terancam terhadap lonjakan minat politik ini, sambil mengakui daya tarikan negeri itu susulan perkembangan ekonomi dan politik semasa.

Berkenaan kos pilihan raya, Encik Puah turut menyuarakan kebimbangan peningkatan perbelanjaan PRN Johor yang dijangka melonjak sehingga RM200 juta ($64 juta), berbanding RM150 juta pada 2022, sekiranya ia dipisahkan daripada Pilihan Raya Umum (PRU).

Justeru, beliau menggesa agar PRN dan PRU diadakan serentak, bukan sahaja demi penjimatan signifikan kepada kerajaan tetapi juga untuk meredakan “keletihan politik” dalam kalangan rakyat serta memelihara keyakinan pelabur yang cenderung mengambil sikap ‘tunggu dan lihat’ apabila pilihan raya kerap diadakan.

Dalam pada itu, Ahli Parlimen Tebrau ini mengesahkan PKR Johor telah mengaktifkan jentera parti di kesemua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) sebagai persediaan awal menghadapi arena politik yang semakin hangat.