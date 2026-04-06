Konvensyen PKR Johor panas, AP Pasir Gudang ‘serang’ Naib Presiden
Apr 6, 2026 | 1:55 PM
Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. - Foto FACEBOOK RAMANAN RAMAKRISHNAN OFFICIAL MEDIA
JOHOR BAHRU: Konvensyen Keadilan Johor pada 5 April tegang apabila Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, diganggu oleh ‘serangan’ Ahli Parlimen (AP) Pasir Gudang, Encik Hassan Karim.
Semasa ucapan tersebut, Datuk Ramanan membuat kritikan terbuka yang dipercayai dituju kepada bekas Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli.
