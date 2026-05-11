Umno rai ulang tahun ke-80 di Istana Besar Johor
Sambutan bersejarah di lokasi penubuhan parti
May 11, 2026 | 5:06 PM
(barisan hadapan) Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim (tengah), bersama Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail (tujuh dari kiri) bergambar bersama pemimpin tertinggi Umno di Tangga Selat, Istana Besar di Johor Bahru sempena sambutan ulang tahun Umno ke-80. - Foto FACEBOOK SULTAN IBRAHIM SULTAN ISKANDAR
JOHOR BAHRU: Sambutan Ulang Tahun Umno ke-80 pada 11 Mei mencipta sejarah tersendiri apabila diraikan di tempat ‘kelahiran’ parti itu di Istana Besar Johor, di sini.
Sambutan bersejarah itu cukup simbolik apabila diadakan di negeri Johor, lokasi bersejarah yang menjadi saksi kelahiran parti itu pada 11 Mei 1946.
