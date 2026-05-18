PN tolak parti baru, sekat laluan pengikut mantan ketua pembangkang
Bersatu bimbang parti baru jadi ‘kubu’ buat penyokong pemimpin dipecat, dikhuatiri gugat kestabilan dalaman gabungan
May 18, 2026 | 3:46 PM
Mantan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainudin (berdiri), sebelum ini memperkenalkan gerakan ‘Reset’ selepas dipecat sebagai Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, pada Februari lalu. - Foto FACEBOOK HAMZAH ZAINUDIN
KUALA LUMPUR: Hasrat pengikut dan penyokong mantan ketua pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, untuk menyertai sebuah parti politik sedia ada dengan rancangan untuk kekal berada dalam Perikatan Nasional (PN) tidak kesampaian.
Ini selepas gabungan pembangkang itu memutuskan tidak menerima penyertaan parti baharu sebagai anggotanya buat masa ini.
