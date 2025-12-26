Ketua Polis Johor, Datuk Ab Rahaman Arsad (tengah), ketika mengadakan lawatan ke lokasi Sekatan Jalan Raya (SJR) di Johor Bahru. - Foto FACEBOOK POLIS JOHOR

ISKANDAR PUTERI (Johor): Polis Johor sedang melaksanakan dua operasi secara serentak Op Krismas dan Op Ambang Tahun Baru di seluruh negeri yang bermula 23 Disember hingga 1 Januari.

Ketua Polis Johor, Datuk Ab Rahaman Arsad, berkata dua operasi itu dilakukan selama 10 hari dan membabitkan 1,681 pegawai dan anggota di seluruh negeri yang ditugaskan secara bergilir setiap hari.

“Fokus utama operasi itu adalah pencegahan kemalangan, jenayah jalanan serta mengekalkan ketenteraman awam susulan aliran trafik yang tinggi berikutan cuti hujung minggu, sambutan Krismas, cuti sekolah serta kemasukan pelancong dari dalam dan luar negara,” katanya.

Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar sempena Op Krismas dan Op Ambang Tahun Baru di Ibu Pejabat Polis Daerah Iskandar Puteri.

Penugasan dalam kedua-dua operasi itu membabitkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti (JPJKK), Jabatan Pengurusan serta semua jabatan dan cawangan lain di bawah Polis Diraja Malaysia (PDRM).

Sementara itu, dalam operasi berkenaan, Datuk Ab Rahaman memaklumkan bahawa polis telah mengeluarkan sebanyak 4,433 saman trafik.

“Saman yang dikeluarkan membabitkan pelbagai kesalahan termasuk pengubahsuaian kenderaan, tiada nombor pendaftaran, nombor pendaftaran diubah suai, tiada lesen memandu dan tiada perlindungan insurans,” katanya lapor MalaysiaGazette.

Selain itu, Datuk Ab Rahaman berkata Jabatan Alam Sekitar (JAS) turut mengeluarkan 14 notis atas kesalahan pelepasan gas dan bunyi bising, manakala Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) mengeluarkan 32 saman membabitkan pelbagai kesalahan termasuk pengubahsuaian kenderaan dan isu nombor pendaftaran.

Beliau menambah, pihaknya akan melaksanakan Ops Lancar bermula 24 Disember sehingga 1 Januari dengan memberi tumpuan di lokasi-lokasi utama yang merekodkan pergerakan keluar masuk kenderaan yang tinggi.

“Data Lebuh Raya Utara Selatan (Plus) menunjukkan purata 22,000 hingga 24,000 kenderaan keluar masuk Johor setiap hari melalui Plaza Tol Senai Utara dan Lima Kedai sejak 19 Disember.

“Terdapat 47 lokasi kawasan panas atau ‘hotspot’ dikenal pasti termasuk lebuh raya, pusat bandar serta pintu masuk utama seperti Bangunan Sultan Iskandar (BSI) dan Kompleks Sultan Abu Bakar (KSAB), Gelang Patah.

“Operasi ini adalah usaha memastikan Johor tidak mengalami kesesakan trafik yang teruk sepanjang tempoh perayaan hujung tahun,” katanya.

Dalam pada itu, beliau menyeru orang ramai memanfaatkan aplikasi Volunteer Smartphone Patrol (VSP) untuk mendaftar maklumat balik kampung sempena musim cuti bagi memastikan keselamatan harta benda serta mengekalkan ketenteraman awam.