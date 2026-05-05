JOHOR BAHRU: Sindiket judi dalam talian yang didalangi warga asing dan mampu mengaut keuntungan hampir RM1 juta ($320,000) sebulan tumpas, hasil serbuan Ops Serkap Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Johor di Puteri Harbour, Iskandar Puteri, Johor, pada 29 April lalu.

Pengarahnya, Datuk Mohd Rusdi Mohd Darus, pada 4 Mei berkata dalam serbuan di sebuah pangsapuri itu, pihaknya menahan lapan individu, iaitu dua lelaki warga China dan lima wanita warga Thailand berusia antara 33 dengan 38 tahun, serta seorang kanak-kanak lelaki warga China berusia dua tahun.