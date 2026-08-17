KULAI: Sebuah premis perindustrian dalam kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Kulai (MPKu) ditutup buat sementara waktu, selepas Jalur Gemilang (bendera Malaysia) dan bendera Johor didapati dipasang secara terbalik di premis berkenaan.

Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata kerajaan negeri memandang serius kejadian itu kerana kedua-dua bendera berkenaan merupakan lambang kedaulatan dan identiti negara serta negeri.

“Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, tetapi lambang kedaulatan, maruah dan identiti negara.

“Begitu juga Bendera Johor yang membawa identiti, maruah dan kedaulatan negeri serta wajib dihormati oleh setiap pihak yang berada dan menjalankan urusan di bumi Johor,” katanya dalam kenyataan pada 17 Ogos.

Menurut Datuk Mohd Jafni, kejadian itu menjadi lebih serius kerana dua lambang penting berkenaan ditemukan dalam keadaan terbalik di premis yang sama.

Beliau berkata MPKu telah mengambil tindakan menutup buat sementara waktu premis tersebut, sehingga pihak syarikat tampil memberikan penjelasan dan melengkapkan borang perakuan aku janji.

Borang tersebut merupakan ikrar bertulis rasmi yang mengandungi perjanjian pihak terbabit untuk melakukan atau tidak melakukan perkara tertentu.

Kedudukan kedua-dua bendera berkenaan sudah diperbetulkan serta-merta.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Gambar Jalur Gemilang (bendera Malaysia) dan bendera Johor yang dipasang secara terbalik di sebuah premis perindustrian dalam kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Kulai (MPKu).

Premis di Kulai diarah tutup selepas bendera M’sia, Johor dipasang terbalik

Aug 17, 2026 | 3:28 PM
‘Pempengaruh agama’ dipenjara, disebat dek kesalahan seksual terhadap dua beradik lelaki

‘Pempengaruh agama’ dipenjara, disebat dek kesalahan seksual terhadap dua beradik lelaki

Aug 17, 2026 | 2:03 PM
Malaysia, Johor, Onn Hafiz Ghazi, pekerjaan

Johor sasar lebih 200,000 pekerjaan baru jelang 2030

Aug 17, 2026 | 2:06 PM
Hospital Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur

PM Wong kirim takziah kepada mangsa gempa Indonesia

Aug 17, 2026 | 4:06 AM
Pegawai Penjagaan, Hospital Besar Ng Teng Fong

Pesakit kegagalan organ di Jurong bakal terima lebih bantuan di rumah di bawah skim baru

Aug 16, 2026 | 10:24 PM
Domba dari Australia bagi ibadah korban di Singapura.

Kes haiwan korban tak sampai ke S’pura: Ramai masih menanti wang dipulangkan

Aug 14, 2026 | 9:41 PM
buat kuih, perniagaan dari rumah, hbb

Dulu susun buku di perpustakaan, kini susun tempahan kuih dari rumah

Aug 16, 2026 | 5:30 AM
pelindung matahari, perlindungan UV, kesihatan kulit

Usah lupa bahagian tubuh terdedah apabila sapu pelindung matahari

Jun 8, 2026 | 3:07 PM
kebersamaan, keihsanan, perpaduan, pemimpin Singapura, ibadah haji

Pemimpin S’pura: Aidiladha pupuk kebersamaan, daya tahan, ihsan masyarakat Islam S’pura

May 27, 2026 | 8:02 PM
Adrian Lim, kes bunuh Toa Payoh, Agnes Ng, Ghazali Marzuki, Catherine Tan, Hoe Kah Hong

25 Jan 1981: Penemuan mayat Agnes Ng, korban bunuh ngeri pertama Adrian Lim

Jan 25, 2026 | 12:34 AM

“Perkara seperti ini tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dinormalisasikan dan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa tindakan,” katanya.

Datuk Mohd Jafni berkata Pegawai Daerah Kulai melalui Pejabat Daerah Kulai turut mengambil tindakan susulan dan menyelaraskan perkara itu bersama MPKu serta agensi berkaitan.

Pada masa yang sama, Polis Diraja Malaysia (PDRM) sedang menjalankan siasatan, manakala pengarah syarikat terbabit akan dipanggil untuk memberikan penjelasan.

“Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang atau syarat yang berkuat kuasa, tindakan selanjutnya mesti diambil tanpa pilih kasih,” katanya.

Menurut Datuk Mohd Jafni, tindakan pihak berkuasa tempatan mempunyai asas berdasarkan peruntukan yang pernah diguna pakai sebelum ini, termasuk Undang-Undang Kecil (UUK) 49(2) berhubung kuasa menutup premis dan UUK 45(1) berkaitan pengibaran bendera.

Kedua-duanya berada di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian 2019 yang diguna pakai pihak berkuasa tempatan di Johor.

Datuk Mohd Jafni turut memberi peringatan kepada semua pemilik premis, syarikat dan pemain industri supaya memastikan bendera negara dan negeri dipasang dengan betul.

“Pastikan setiap pemasangan bendera dibuat dengan betul, tertib dan penuh rasa tanggungjawab.

“Kecuaian tidak boleh dijadikan alasan untuk memandang ringan penghormatan terhadap simbol kedaulatan negara dan negeri,” katanya.

Beliau berkata kerajaan negeri akan menunggu hasil siasatan bagi menentukan punca kejadian serta pihak yang bertanggungjawab, sebelum tindakan selanjutnya diambil.

“Kerajaan Johor tidak akan berkompromi dalam soal penghormatan terhadap Jalur Gemilang dan Bendera Johor.

“Pendirian kita jelas; maruah negara mesti dipelihara, maruah Negeri Johor mesti dijunjung, bendera mesti dihormati dan undang-undang mesti ditegakkan,” katanya.

Laporan berkaitan
MB Johor: Pasang bendera terbalik tidak boleh dibiarSep 1, 2025 | 12:47 PM
Kes bendera terbalik: Pemuda Umno Johor sokong tindakan tutup klinik gigi 30 hariAug 22, 2025 | 3:48 PM
Lagi kes bendera terbalik, kali ini di premis klinik gigi swasta Pontian JohorAug 21, 2025 | 3:38 PM
Kerajaan Negeri JohorBENDERABENDERA NEGARAjohorsimbol negara